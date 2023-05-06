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Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? 6 Mayıs Millet İttifakı İstanbul Mitingi trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar

06.05.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün hangi yollar trafiğe kapalı sorunun yanıtı merak ediliyor. Bugün Maltepe'de Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mitingi gerçekleşecek. Saaat 17:30'da Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda yapılacak miting öncesi bazı yollar trafiğe kapatıldı. Peki, Trafiğe kapalı yollar hangileri? İşte 6 Mayıs Millet İttifakı İstanbul Mitingi trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar...

Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? 6 Mayıs Millet İttifakı İstanbul Mitingi trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar

6 Mayıs cumartesi günü trafiğe kapalı yolların hangileri olduğuna dair araştırmalar hız kazandı. Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mitingi bugün saat 17.30'da Maltepe Etkinlik alanında gerçekleştirielcek. Mitingden saatler öncesinde alana çıkan yollar polis ekipleri tarafında trafiğe kapatılarak önlem alındı. İşte 6 Mayıs Millet İttifakı İstanbul Mitingi trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar listesi...

maltepe

BUGÜN HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada miting kapsamında Maltepe Kartal sahil yolu, Küçükyalı Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale kavşağı arasında kalan kısım ve bu caddeye çıkan tüm sokakların trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Öte yandan Sahil yolunu kullanmak isteyen vatandaşlar polis ekipleri tarafından alternatif güzergâhlara yönlendirildi.

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