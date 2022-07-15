HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bugün hastaneler açık mı? 15 Temmuz'da hastaneler tatil mi, sağlık ocakları çalışıyor mu? 15 Temmuz 2022 Cuma

Bugün hastaneler açık mı? 15 Temmuz'da hastaneler tatil mi, sağlık ocakları çalışıyor mu? 15 Temmuz 2022 Cuma

15.07.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün hastanelerin açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak edildi. Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara devam ediyor. Peki 15 Temmuz'da hastaneler açık mı? 15 Temmuz'da hastaneler tatil mi, sağlık ocakları çalışıyor mu? Detaylar haberimizde...

Bugün hastaneler açık mı? 15 Temmuz'da hastaneler tatil mi, sağlık ocakları çalışıyor mu? 15 Temmuz 2022 Cuma

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Hastane, poliklinik ve sağlık ocakları ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki 15 Temmuz'da hastaneler açık mı? 15 Temmuz'da hastaneler tatil mi, sağlık ocakları çalışıyor mu? Merak edilen tüm bu soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

15 TEMMUZ'DA HASTANELER AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatildir.

15 Temmuz, askerî darbe girişimi sırasında yaşamını yitiren 240'ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak için 2016'da genel tatil günü ilan edildi.

15 Temmuz'da hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları çalışmayacak. Acil servisler ise 7/24 sürekli olarak açık olacak.

RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tartıştığı akrabasının dükkanına kurşun yağdırdıTartıştığı akrabasının dükkanına kurşun yağdırdı
Bakan Koca duyurdu! Hastanelerde yeni güvenlik uygulamalarıBakan Koca duyurdu! Hastanelerde yeni güvenlik uygulamaları
Bir anda soyunup arkadan saldırdı! 'Amacım tecavüz etmekti'Bir anda soyunup arkadan saldırdı! 'Amacım tecavüz etmekti'
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü 15 temmuz hastane çalışma saatleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

KYK borçları için flaş gelişme!

KYK borçları için flaş gelişme!

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

O ülke dehşeti yaşıyor! Sokaklar ceset doldu, insanları diri diri yaktılar

O ülke dehşeti yaşıyor! Sokaklar ceset doldu, insanları diri diri yaktılar

Baba-oğul silahlarla gelip kurşun yağdırdı: Ölü ve yaralılar var

Baba-oğul silahlarla gelip kurşun yağdırdı: Ölü ve yaralılar var

Türkiye'ye F-16 satışında önemli gelişme... ABD Temsilciler Meclisi'nden skandal karar çıktı! Gözler Biden'a çevrildi

Türkiye'ye F-16 satışında önemli gelişme... ABD Temsilciler Meclisi'nden skandal karar çıktı! Gözler Biden'a çevrildi

Belirtiler değişti! Hastalarda artık en çok bu semptom görülüyor

Belirtiler değişti! Hastalarda artık en çok bu semptom görülüyor

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Öldürdü, pişirdi, yedi! ''Haşlama sevmediğim için kızarttım''

Öldürdü, pişirdi, yedi! ''Haşlama sevmediğim için kızarttım''

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Kendi göğüslerini paylaştı! Yorumu şoke etti

Kendi göğüslerini paylaştı! Yorumu şoke etti

Yürek burkan görüntüler! Biyolojik oğlu olmadığını anlayınca...

Yürek burkan görüntüler! Biyolojik oğlu olmadığını anlayınca...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.