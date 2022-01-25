Bugün hastaneler ve eczaneler açık mı? İstanbul'da eczaneler saat kaçta açılacak?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışan sayısını asgari düzeyde tutmak için bugün kamuda görevli memur,işçi ve diğer personellerin izinli olacağını açıkladı. Bunun ardından hastanelerin ve eczanelerin açık olup olmadığı merak konusu oldu. Yoğun kar yağışı geçtiğimiz gün yolların tıkanmasına ve araçların trafikte kalmasına neden oldu. Peki bugün hastaneler ve eczaneler açık mı?

BUGÜN HASTANELER VE ECZANELER AÇIK MI?

Kötü hava şartları etkisini sürdürürken eczanelerde ve hastanelerde son durum merak edildi. Şu an için eczaneler ve hastaneler hakkında bir karar bulunmuyor. Eczaneler ve hastaneler, hizmet vermeye devam edecek. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği hakkında uyarı yapıldı.

İSTANBUL'DA ECZANELER SAAT KAÇTA AÇILACAK?

İstanbul'da eczaneler 09.00'da açılıyor.

VALİ YERLİKAYA DUYURDU! PERSONELLERE İZİN

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Yerlikaya, "Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur,işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır." ifadelerini kullandı.

