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Bugün hava nasıl? 17 Temmuz Meteoroloji'nin hava durumu tahminleri

17.07.2021 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son tahminler geldi. Yapılan değerlendirmelere göre kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklığı 2-4 derece artacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Hakkâri çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Bugün hava nasıl? 17 Temmuz Meteoroloji'nin hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Hakkâri çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR

Kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, zamanla yurdun iç ve güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

17 TEMMUZ İL İL HAVA DURUMU

17 temmuz hava durumu

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 39°C
Az bulutlu

KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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SİVAS °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 35°C
Az bulutlu

DÜZCE °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 29°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C
Az bulutlu

BAYBURT °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusu ve Hakkâri çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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