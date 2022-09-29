Bugün hava nasıl? 29 Eylül yağış var mı? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 29 Eylül 2022 İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu

Bugün hava nasıl olacak, sorusunun yanıtı ve 29 Eylül 2022 Perşembe günü Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu açıklaması vatandaşlar tarafından merak edildi. Meteoroloji 5 günlük haritalı hava tahmin raporunu da internet sitesinde yayımladı. Peki, bugün hava nasıl? 29 Eylül yağış var mı? 29 Eylül 2022 İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu ve detaylar haberimizde...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Samsun, Kırklareli, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir’in batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bu gece saatlerinden itibaren Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

29 EYLÜL YAĞIŞ VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Eylül 2022 Perşembe gününün hava durumu raporunu yayımladı.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale, Balıkesir, Kırklareli çevreleri ile Bursa'nın güney kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 17°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 18°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 20°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 17°C, 30 °C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Afyonkarahisar hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 18°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 21°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 22°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu , yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 22°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA 14°C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu , yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı zamanla çok bulutlu, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 14°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 9°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 20°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 16°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 18°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 19°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 4°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 12°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 9°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU RAPORU



