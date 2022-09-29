Bugün hava nasıl? 29 Eylül yağış var mı? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 29 Eylül 2022 İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu

Bugün hava nasıl olacak, sorusunun yanıtı ve 29 Eylül 2022 Perşembe günü Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu açıklaması vatandaşlar tarafından merak edildi. Meteoroloji 5 günlük haritalı hava tahmin raporunu da internet sitesinde yayımladı. Peki, bugün hava nasıl? 29 Eylül yağış var mı? 29 Eylül 2022 İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu ve detaylar haberimizde...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Samsun, Kırklareli, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir’in batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bu gece saatlerinden itibaren Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Eylül 2022 Perşembe gününün hava durumu raporunu yayımladı.
Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale, Balıkesir, Kırklareli çevreleri ile Bursa'nın güney kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA 17°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 18°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 20°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 17°C, 30 °C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Afyonkarahisar hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 18°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 21°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA 22°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu , yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 22°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu , yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı zamanla çok bulutlu, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 14°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 9°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 20°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 16°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 18°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 19°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 4°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 12°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 13°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİİRT 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
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