Bugün hava nasıl olacak? 1 Eylül İstanbul'da hava durumu nasıl? 1 Eylül 2022 hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 1 Eylül 2022 Perşembe günü hava durumu ile ilgili yapılan açıklamanın ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında hava durumu ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, Bugün hava nasıl olacak? 1 Eylül İstanbul'da hava durumu nasıl?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 1 EYLÜL 2022 PERŞEMBE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu bölgelerde mevsim normallerinin 4-6 derece, diğer yerlerde 1-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Çanakkale dışında kalan yerlerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 31°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Ankara'nın kuzeybatı çevreleri ile Eskişehir'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğleden sonra bölgenin doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 36°C

Parçalı bulutlu, batı çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 32°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 38°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 36°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 35°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğleden sonra bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KARS °C, 34°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 5 GÜNLÜK YENİ RAPOR





