Bugün hava nasıl olacak? Çöl sıcakları devam edecek mi? İşte 1-5 Ağustos 2022 yeni haftanın hava durumu...

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasının detayları merak konusu oldu. Vatandaş internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği aktarıldı. Birçok kişi arama motorlarında "bugün hava nasıl olacak?", "Çöl sıcakları devam edecek mi?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte merak edilen soruların yanıtı...
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Parçalı az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 30°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 35°C
Az bulutlu
YOZGAT °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 30°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 29°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 35°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM °C, 33°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 31°C
Az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.
Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına rastlıyor.
Eyyam-ı Bahur Ağustos ayının başına kadar sürdüğü belirtilse de ülkemizin bazı yerlerinde bu sıcaklar eylülün başına kadar sürmektedir.
Bilhassa Ege Bölgesi'nde karasal iklime sahip olan iller bu kavurucu sıcaktan sürekli etkilenmektedir.
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