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Bugün hava nasıl olacak? Çöl sıcakları devam edecek mi? İşte 1-5 Ağustos 2022 yeni haftanın hava durumu...

01.08.2022 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün hava nasıl olacak, sorusunun yanıtı 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile yanıt buldu. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Marmara Bölgesi'nin doğusu da dahil olmak üzere Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? Çöl sıcakları devam edecek mi? İşte yeni haftanın hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Çöl sıcakları devam edecek mi? İşte 1-5 Ağustos 2022 yeni haftanın hava durumu...

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasının detayları merak konusu oldu. Vatandaş internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği aktarıldı. Birçok kişi arama motorlarında "bugün hava nasıl olacak?", "Çöl sıcakları devam edecek mi?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte merak edilen soruların yanıtı...

Hava durumu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 1 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Hava durumu

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 30°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 35°C
Az bulutlu

YOZGAT °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 30°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 30°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C
Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 33°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu

ÇÖL SICAKLARI DEVAM EDECEK Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.

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EYYAMI BAHUR NEDİR?

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına rastlıyor.

EYYAM-I BAHUR KAÇ GÜN SÜRECEK?

Eyyam-ı Bahur Ağustos ayının başına kadar sürdüğü belirtilse de ülkemizin bazı yerlerinde bu sıcaklar eylülün başına kadar sürmektedir.

Bilhassa Ege Bölgesi'nde karasal iklime sahip olan iller bu kavurucu sıcaktan sürekli etkilenmektedir.

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