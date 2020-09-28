Bugün hava nasıl olacak? Güncel 28 Eylül hava durumu!

Bugün hava nasıl olacak konusunda vatandaşlar araştırma yapmayı sürdürüyor. Bu sebeple il il güncel hava durumu tahminleri merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminler doğrultusunda, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2-4 derece üstünde seyretmesi bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den gelen hava durumu son dakika gelişmesi nedir? İşte 28 Eylül hava durumu detaylar…

YURT GENELİ HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Bunun yanı sıra Marmara, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin ise az bulutlu geçmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan tahminlere göre; hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2-4 derece üstünde olacak. Rüzgarın ise güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra da orta kuvvette esmesi tahmin edilenler arasında yer alıyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 28 EYLÜL 2020

İstanbul hava durumu: Parçalı ve az bulutlu 28

Ankara hava durumu: Az bulutlu 28

İzmir hava durumu: Parçalı ve az bulutlu 33

Adana hava durumu: Parçalı ve az bulutlu 33

Bursa hava durumu: Parçalı ve az bulutlu 32

Antalya hava durumu: Parçalı ve az bulutlu 33

Samsun hava durumu: Parçalı ve az bulutlu 27

Trabzon hava durumu: Parçalı ve az bulutlu 27

Erzurum hava durumu: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Diyarbakır hava durumu: Parçalı ve az bulutlu 36

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde güncel olarak herhangi bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

