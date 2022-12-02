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  4. Bugün hava nasıl olacak? Kar adım adım geliyor! 2 Aralık 2022 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir dahil il il hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? Kar adım adım geliyor! 2 Aralık 2022 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir dahil il il hava durumu

02.12.2022 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması Meteoroloji tarafından yapıldı. Bilindiği üzere çok sayıda kentte ve Batı'nın yüksek kesimlerinde kar yağdı. Uzmanlar Pazartesi günü kar yağışının etkili olacağını aktarıyor. Öte yandan 2 Aralık Cuma günü için Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı geldi. Yapılan açıklamaya göre yağışların Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 2 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir dahil il il hava durumu!

Bugün hava nasıl olacak? Kar adım adım geliyor! 2 Aralık 2022 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir dahil il il hava durumu

Meteoroloji'den 2 Aralık Cuma günü için son dakika 'hava durumu' açıklamasında bulunuldu. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı aktarılırken doğu ve güneydoğunun yanı sıra Marmara'nın doğu ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar eseceği aktarıldı. Hava durumu ile ilgili yapılan açıklamanın detayları merak konusu oldu. İşte 2 Aralık 2022 Cuma günü İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde hava durumu...

BUGÜN (2 ARALIK) YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ankara, Eskişehir, Sivas, Artvin ve Van çevreleri, Antalya'nın batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARINDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

DOĞU VEGÜNEYDOĞU İLE MARMARA İÇİN RÜZGAR UYARISI

Rüzgar, genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN 'KUVVETLİ YAĞIŞ' UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; yağışların Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde bölgenin batısında kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Eskişehir ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz bölge geneli, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı zamanla çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AĞRI °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

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