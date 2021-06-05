Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den birçok il için uyarı (5 Haziran Cumartesi hava durumu)

Koronavirüs tedbirleri kapsamında haftalardır yasak günleri içinde olan cumartesi, bu haftayla birlikte kapsam dışına çıkarıldı. Vatandaşlar da uzun zaman sonra hafta sonu dışarı çıkmanın heyecanıyla plan yaparken havanın da nasıl olacağını merak etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri, Toroslar Mevkii, Edirne, Kırklareli ve Çankırı çevreleri ile Tekirdağ, Ankara ve Sivas'ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. HAVA SICAKLIĞI Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması beklenmektedir. RÜZGAR Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. MARMARA Parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya kesimi çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ÇANAKKALE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu EGE Az bulut ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık AKDENİZ Az bulut ve açık, iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar Mevkii’nin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 29°C

Az bulutlu ISPARTA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı çevreleri ile Ankara ve Sivas'ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 19°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu SİVAS °C, 18°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BAYBURT °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TOKAT °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.