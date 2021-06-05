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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den birçok il için uyarı (5 Haziran Cumartesi hava durumu)

05.06.2021 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Haziran'da beklenen beklenen hava durumuyla ilgili son tahminler geldi. Haftalar sonra yasaksız ilk cumartesi günü beklenen hava durumuna ilişkin yapılan değerlendirmelere göre; Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Toroslar mevkisi, Edirne, Kırklareli ve Çankırı çevreleri ile Tekirdağ, Ankara ve Sivas'ın kuzey çevrelerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte Türkiye'de beklenen hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den birçok il için uyarı (5 Haziran Cumartesi hava durumu)

Koronavirüs tedbirleri kapsamında haftalardır yasak günleri içinde olan cumartesi, bu haftayla birlikte kapsam dışına çıkarıldı. Vatandaşlar da uzun zaman sonra hafta sonu dışarı çıkmanın heyecanıyla plan yaparken havanın da nasıl olacağını merak etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri, Toroslar Mevkii, Edirne, Kırklareli ve Çankırı çevreleri ile Tekirdağ, Ankara ve Sivas'ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması beklenmektedir.

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RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya kesimi çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulut ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulut ve açık, iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar Mevkii’nin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı çevreleri ile Ankara ve Sivas'ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 18°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji koronavirüs (Covid-19)
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