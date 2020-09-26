Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den önemli uyarı! 26 Eylül güncel hava durumu!

Bu hafta sonu hava nasıl olacak konusunda vatandaşlar araştırma yapmaya devam ediyor. Bu nedenle il il güncel hava durumu tahminleri merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminler doğrultusunda, hava sıcaklığının iç kesimlerde 2-4 derece artması diğer yerlerde de önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Ayrıca ülke genelinde mevsim normallerinde seyredeceği de tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den gelen hava durumu son dakika gelişmesi nedir? İşte 26 Eylül hava durumu detaylar…
Son olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre gün içinde öğle saatlerinden sonra Marmara’nın batısında ( Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) rüzgarın etkisini artırması bekleniyor. Gece saatlerine dek güneybatı yönünden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklentiler arasında. Bu nedenle Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ulaşımda aksama olması ve çatı uçması gibi olumsuz durumlar karşısında vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.
Değerlendirmelere göre yurt genelinde parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleriyle Manisa, Erzurum, İzmir, Giresun ve Ardahan çevresinde kısa süreli ve yerel olacak şekilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı tahminler doğrultusunda; hava sıcaklığının iç kesimlerde 2-4 derece artması, diğer yerlerde ise ciddi bir değişiklik olmaması ve ülke genelinin mevsim normallerinde seyretmesi tahmin ediliyor.
Rüzgar konusunda ise güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatleri itibarıyla ise Marmara batısı ve Ege’de güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar eseceği tahminler arasında bulunuyor.