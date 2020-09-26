Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den önemli uyarı! 26 Eylül güncel hava durumu!

Bu hafta sonu hava nasıl olacak konusunda vatandaşlar araştırma yapmaya devam ediyor. Bu nedenle il il güncel hava durumu tahminleri merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminler doğrultusunda, hava sıcaklığının iç kesimlerde 2-4 derece artması diğer yerlerde de önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Ayrıca ülke genelinde mevsim normallerinde seyredeceği de tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den gelen hava durumu son dakika gelişmesi nedir? İşte 26 Eylül hava durumu detaylar…

METEOROLOJİ’DEN HAVA DURUMU İLE İLGİLİ FIRTINA UYARISI!

Son olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre gün içinde öğle saatlerinden sonra Marmara’nın batısında ( Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) rüzgarın etkisini artırması bekleniyor. Gece saatlerine dek güneybatı yönünden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklentiler arasında. Bu nedenle Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ulaşımda aksama olması ve çatı uçması gibi olumsuz durumlar karşısında vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.