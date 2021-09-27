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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri (27 Eylül pazartesi)

27.09.2021 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu ile ilgili son tahminler geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre 27 Eylül pazartesi bugün güney ve batı kesimlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2-4 derece üstünde olması bekleniyor. Artvin'in kıyı kesimlerinde ise yerel olmak üzere sağanak yağış etkili olacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 27 Eylül hava durumu tahminleri...

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri (27 Eylül pazartesi)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor ve sıcaklıklar artıyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus öngörülüyor. Artvin'in kıyı kesimlerinde ise yerel olmak üzere sağanak yağış etkili olacak.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Sıcaklıkların batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

27 EYLÜL HAVA DURUMU

Öte yandan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in önümüzdeki günler için uyardı:

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Bugün çok güzel bir hava var, İstanbul’da 25-26 derece civarında. Güneydoğu’da aşırı sıcaklıklar aşağıya indi. Tatil havası var, hiç yağış yok Türkiye genelinde. Doğu Karadeniz’in kuzeyinde çok az bir yağış olabilir. Sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor, 2 ila 4 derece yükselecek.

ÇARŞAMBA GÜNÜ İÇİN UYARI

Çarşamba günü yağmur kuzey bölgelerine geliyor. Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de yağacak sıcaklıklar, 2 derece kadar düşecek. Yağışlar artık normale döndü, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Önümüzdeki bir haftada öyle bir tehlike yok.

27 EYLÜL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

METEOROLOJİ'NİN İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYIN

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 32°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Az bulutlu

KONYA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 16°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 24°C

Az bulutlu

VAN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul
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