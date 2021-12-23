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Bugün İstanbul'da okullar tatil olacak mı? İstanbul'da yoğun kar yağışı başladı, okullar yarım gün mü?

23.12.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışının, kent geneline yayılması bekleniyor. Kar yağışının ardından gözler valiliklerden gelecek kar tatili haberlerine çevrildi. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitede okuyan öğrenciler, ‘’Bugün İstanbul’da okullar tatil olacak mı? Okullar yarım gün mü?’’ şeklindeki sorulara yanıt arıyor.

Bugün İstanbul'da okullar tatil olacak mı? İstanbul'da yoğun kar yağışı başladı, okullar yarım gün mü?

İstanbul Valiliğinden okullara kar tatili ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’daki kar yağışı ile ilgili bildiri yaptı. İstanbul'da kar yağışı, şehrin bazı ilçelerinde etkisini gösterdi.

23 ARALIK 2021 İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

23 Aralık İstanbul'da okulların tatil olduğuna yönelik resmi bir açıklama yapılmadı. İstanbul Valiliği’nden resmî bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacak.

METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, İstanbul'da Anadolu Yakası'nda hafif kar yağışı ile bu gece en düşük sıcaklığın sıfırın altında 1 derece olmasını beklediklerini söyledi.

Gelecek 3 gün boyunca gündüz sıcaklığın İstanbul'da 5-6 derece civarında olacağının tahmin edildiğini dile getiren Yavuz, "Hafta sonunda gündüz sıcaklığın 12 derecelere, gece sıcaklığının da 4-5 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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