Bugün kandil... Mevlid Kandili 2020 kutlama mesajları! 2020 Kısa Mevlid Kandili mesajları! Resimli Mevlid Kandili kutlama mesajları!

Rebiülevvel ayının on ikinci gecesine denk gelen Mevlid Kandili ne zaman merak ediliyordu. 2020 yılının son kandili olma özelliğini taşıyan Mevlid kandili Çarşamba gününe denk geliyor. Diyanetleri İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı dini takvime göre Mevlid kandilinin hangi güne denk geldiği merak ediliyordu. Mevlid Kandili gecesi sevdiklerine ve yakın akrabalarına Mevlid Kandili kutlama mesajları göndermek isteyen ve yakınları ile bu mübarek geceyi paylaşmak isteyen vatandaşlarımız için, en güzel 2020 Mevlid Kandili mesajlarını derledik.

Peki Mevlid kandili ne demek? Mevlid Kandili'nin önemi nedir? MEVLİD KANDİLİ NEDİR? Mevlid ne demek: Mevlid, doğum zamanı demektir. Rebiülevvel ayının on ikinci gecesine denk gelen Mevlid Kandili müslümanlarda ibadet açısından yeri önemlidir. Mevlid Kandili doğum anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi web sitesinde açıkladığı Mevlid Kandili bu hafta Çarşamba günü idrak edilecek. Rebî’ul-evvel ne demektir? Peygamber efendimizin doğum tarihi olan Rebiülevvel'in anlamı ilkbahar demektir. Bu ayda Hz. Muhammed nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye ehemmiyet verirdi. Öncesinden gelen her peygamberin ümmeti Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Bir diğer ifadeyle Rebî’ul-evvel neşe, bayram ve sevinç olarak açıklanmaktadır.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ VE RESİMLİ MEVLİMD KANDİLİ KUTLAMA MESAJLARI Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi web sitesinde yayınlanan 2020 dini günler takvimi tablosu aşağıda yer almaktadır. Mevlid Kandili'ni kutlamak isteyen ve resimli Mevlid Kandili kutlama mesajlarını sosyal medyadan yakınları ile paylaşmak isteyen vatandaşlara aşağıda, anlamlı resimli Mevlid Kandili mesajını paylaştık. MEVLİD KANDİLİ 2020 KISA ANLAMLI KUTLAMA MESAJLARI Yakın akrabaları ve sevdikleriyle Mevlid Kandili'ni kutlamak isteyen ve en güzel Mevlid Kandili kutlama mesajlarını mesaj göndererek paylaşmak isteyen vatandaşlara aşağıda, kısa Mevlid Kandili mesajlarını paylaşıyoruz. Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun! Bugün ellerini herzamankinden daha çok aç. Avucuna melekler gül koysun yüreğin coşsun kandilın mübarek, duaların kabul olsun. Bugün kalbinize huzur sofranıza bereket üzerinize sıhhat serpilsin. Kandiliniz mübarek olsun. Bu gece Mevlit Kandili günahtan kurtuluş gecesi. Haydi dua edelim temizlensin günah defterleri iyi kandiller...

Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylemesin. Hayırlı kandiller. Kalplerimize ferah ver bu kandil gününde Rabbim. Kandiliniz hayırlar getirsin. Bu güzel Kandil gününün vatanımıza milletimize ve tüm Müslümanlara huzur getirmesini dilerim. Mevlid kandiliniz mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun! Hayırlı Kandiller. Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin. Kalpler vardir, sevgiyi yasatmak için, Insanlar vardir, dostlugu paylasmak için, Mubarek günler vardir, Beraberce kutlamak için. Allaha kulsun zülmetler içinde parlayan nursun senin gibi hakikatlı dostun kandilin mübarek olsun. Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller. Allahın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.

Bu kutlu kandil gecesinin sizlere hayırlar getirmesini dilerim. Kandiliniz kutlu olsun. Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım. Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun. Ey yüce peygamber senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Bizleri şefaatinden mahrum etme. Amin! Mevlid Kandiliniz Mübarek, dualarınız kabul olsun. Bu mübarek günlerimizde mü-min kullara, özel ve vazgeçilmez dostlara ailecek dualarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Kandiliniz kutlu olsun. Varligi ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller. Bu gece nur inmiş kalplere bir gül verilmiş tüm sevenlere işte bu sevenlerin duası semalarda buluşmüş bu gece dualarda buluşalım. Hayırlı Kandiller

Mübarek Mevlid kandilinde yaptığınız tüm duaları Allah kabul etsin. Hayırlı kandiller! Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun! Bugün Peygamber efendimizin doğduğu gündür. Peygamber efendimiz yılında rebi’ül evvel ayının gecesi doğmuştur. Her yıl bu günde müslümanlar peygamberimizin dünyaya gelişini dualarla anarlar. Bu gece eller semaya kalkar, yürekler yaratana onun için açılır. Kandiliniz mübarek olsun. Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun… Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun. Duanız kabul ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Mevlit Kandiliniz kutlu olsun. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed in ve ala ali seyyidina Muhammed. Kandiliniz mübarek olsun.

Bu mübarek günün tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini dilerim. Mevlid kandilinizi kutlarım. Hayırlı kandiller dilerim. Kandiliniz mübarek olsun. Yüce rabbim bütün dualarınızı kabul etsin. Size karanfilin sadakatini, sümbülün bagliligini, meneksenin tevazusunu, lalenin gururunu, leylegin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Mevlit kandiliniz mübarek olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.. Güzeller güzelinin doğum günü kutlu olsun. Mevlid Kandiliniz kutlu olsun. Ezan tüm insanlığa okunur üstüne alınan secdeye gider. Mevlid kandiliniz mübarek olsun. Yagmur yüklü bulutlar gibi gelen, etegindeki hayir cevherlerini basimiza bosaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapilmaniz dilegiyle. Nice kandiller. Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. Hayırlı kandiller! Dualarinizin Rabbin yüce katina iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun. Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdigimiz; fakat gelecek adina umutla dolu oldugumuz su dönemlerde yeniden bir uyanisa vesile olur. Mevlüt kandiliniz mübarek olsun. HZ. MUHAMMED'İN DOĞUMU İÇİN KULLANILAN TERİMLER Mevlid en-Nebi (çoğulu el-Mevlid) Peygamberin doğumu (Arapça) Milad en-Nebi Peygamberin doğumu (Arapça/urduca) Mevlid-i Şerif Mübarek doğuş (Türkçe) Mevlid-i Şerif Mübarek doğuş (Urduca) Eyd el-Mevliden -Nebevi Peygamberin doğum Kutlaması (Arapça) Eiyd-e-Milad-un-Nebi Peygamberin doğum Kutlaması (Urduca) Yevm un-Nebi Muhammed'in günü (Arapça) Mevlid er-Resul Allahın elçisinin doğum günü (Malay) MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU? Hz. Muhammed'in "doğduğum gün oruç tutarım" dediği ve Mevlid Kandili'nde oruç tutmayı buyurduğu hadislerde yer almaktadır. Hz. Muhammed'in doğduğu gün oruç tutmak bir anlamda Cenab-ı Hakk'a bir teşekkür olarak değerlendirilir.

MEVLİD KANDİLİ DUASI Eüzu Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim... Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım peygamberimiz Hz.Muhammed'e ve aline evladu iyaline salatu selam ve esenlikler eyle ) Ey talihsizlerin sığınağı, ey âcizlerin güç kaynağı, ey dertlilerin tabibi, ey yolda kalmışların yol göstereni! Ey çaresizler çaresi! Ve ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı! İçinde bulunduğumuz bu Mevlid Kandili gecesi hürmetine bizleri affeyle Ya Rabbi! Ya İlahel Alemin ilk yarattığın nur Efendimiz'in nuruydu. Sen O'nu var etmeden evvel gündüzün geceden, baharın da kıştan farkı yoktu. İyilikler, kötülüklerle iç içe; akıl nefse yenik, ruh da bedenin esiri idi. O güzeller üzeli varlığın sırrını keşfedip akla yüksek hedefler gösterdi düşünceye kapılar açıp insanın ebedlere namzet olduğunu âlemşümul bir dille haykırdı. Böyle bir elçiyi insanlığa bahşetmenden ve sayısız nice nimetlerinden ötürü sana sonsuz hamd-ü senalar olsun. Ya Rabbi! Güç ve kuvvet ancak kendisine has olan yüce ve büyük Allâh'ım! Mahlûkatın adedince, zatının rızası, arşının ağırlığı ve kelimelerinin toplamınca Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) ve O'nun ehli ve ashabı üzerine salât ü selamla bir kere daha yâdederek huzûr-u İlahi'de el açıp yakarıyoruz.