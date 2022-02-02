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Bugün kandil mi? 2 Şubat 2022 ne kandili?

02.02.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Recep ayına girdiğimiz şu günlerde herkes 2022 kandil günlerini merak edip araştırmaya başladı. Mübarek kandil günlerine sayılı günler kala vatandaşlar bugün kandil mi, kandil ne zaman şeklinde sorular sorup araştırmalara başladı. Üç ayların habercisi olan Regaip kandilinin ne zaman idrak edileceği sorgulanıyor. İşte haberin detayları...

Bugün kandil mi? 2 Şubat 2022 ne kandili?

Mübarek Üç Aylar'a girmemizle birlikte 2022 Kandil günleri merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 Kandil günleri tarihlerini duyururken bugün kandil mi merak ediliyor. Bu noktada bugün kandil mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 yılına ilişkin Kandil günlerini haberimizde işledik.

BUGÜN KANDİL Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı dini günler takviminde yer alan bilgilere göre; 2022 Regaip Kandili 3 Şubat Perşembe gecesi idrak edilecek. Yani herkesin merak edip bugün kandil mi şeklinde araştırmaları yanıt bulmuş oluyor. 2 Şubat Çarşamba günü yani bugün kandil değil.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Bilindiği gibi Regaip Kandili üç ayların başlangıcıdır. Regaip Kandili doğrudan Kur'an-ı Kerim kaynaklı olmasa da dinî kültürde zamanla büyük kutlamalarla kutlanmaya başlanmış ve kendisine burada önemli bir yer edinmiştir. Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecede idrak edilen bu önemli güne artık sayılı saatler kaldı.

Bu ilk perşembe gecesi Regaib Kandili ile Recep ayı başlamış oluyor. Regaib Kandili'nde yapılan duaların Allah katından geri çevrilmeyeceği söylendiği için bu tarih her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler, dualar ve çeşitli etkinliklerle geçecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2022 Regaip Kandili, 3 Şubat'ta ifa edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Regaip kandili
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