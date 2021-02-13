Bugün kandil mi? 2021 Regaip kandili ne zaman? 3 aylar tesbihi nasıl çekilir? Diyanet 2021 dini günler takvimi

Üç aylara girilmesi ile birlikte vatandaşlar arasında bu döneme dair çeşitli soru işaretleri de oluşuyor. İslam aleminin en önemli dönemlerinden bir tanesi olan üç aylarda 4 kandil idrak ediliyor. Bu nedenle vatandaşlar bugün ne kandili var sorusunun yanıtını da araştırmaya başladı. Bu önemli günlerde ibadetlerini yerine getirmek isteyenler ise üç aylar tesbihi nasıl başlanır konusunda araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...

BUGÜN KANDİL Mİ?

Üç aylar başlangıcı 13 Şubat 2021 Cumartesi yani bugün olduğu için bazı kişiler tarafından bugünün kandil olabileceği düşüncesi de oluşabiliyor. Ancak bugün yalnızca üç ayların başladığı gün olarak geçiyor. Üç aylarda ilk kandil ise Regaip kandili olacak.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaip Kandili 13 Şubat 2021 Cumartesi günü değildir. Bu sene Regaip Kandili Diyanet İşleri Başkanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 18 Şubat 2021 Perşembe günü idrak edilecek.

DİYANET 2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

3 AYLAR TESBİHİ NASIL NASIL ÇEKİLİR?

Geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, AA muhabirine açıklama yaptı. Üç ayların Müslümanların diğer aylara oranla daha fazla ibadet, dua, zikir, hayır ve hasenat işleriyle meşgul oldukları bir zaman dilimi olduğunu anlatan Bozkurt, Hazreti Muhammed'in recep ayı geldiğinde "Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır." diye dua ettiğini anımsattı.