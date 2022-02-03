Bugün kandil mi, ne kandili? Diyanet 2022 dini günler takvimi ile kandil günleri ve tarihleri

İslam alemi açısından büyük öneme sahip kandil geceleri, duaların edildiği, tövbelerin yapıldığı, namazların kılındığı, kuranın okunduğu, ibadetlerin yoğun olarak yapıldığı geceler oarak bilinmekte. Diyanet'in yayınladığı takvimine göre kandil tarihleri belli oldu. Peki bugün kandil mi?

BUGÜN KANDİL Mİ?

Bugün yeni yılın ilk kandili idrak ediyor. Üç ayların başlamasıyla beraber ellerin semaya açılacağı bugünde Müslüman vatandaşlar gece boyunca ibadet etmeyi sürdürecek.

BUGÜN NE KANDİLİ?

2022 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili, 3 Şubat 2022 Perşembe günü olan bugün bütün Müslüman aleminde ibadet ile idrak edilecek.

2022 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ!

REGAİP KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Regaip Kandili ya da Regâib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece olarak bilinmekte. Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelen ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel", özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak "müstehap, nâfile ibadet" mânalarında kullanıldığı gibi (İbn Ebû Şeybe, II, 49; İbn Abdülber en-Nemerî, I, 127; Hattâb, II, 79) hicrî takvime göre yedinci ay olan Receb'in ilk Perşembe'sini Cuma'ya bağlayan geceye denilmektedir.

Kandil günleri arasında ilki olduğu bilinen Regaip Kandilindeki "Regâip" kelimesi, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. "re-ğabe", kelime olarak, elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"den türeyen bir addır ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey anlamına gelmektedir. Müennesi, " reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" olarak bilinmektedir.



