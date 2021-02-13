Bugün kandil mi, ne kandili var 2021? Regaip kandili ne zaman? 3 aylar tesbihi nasıl çekilir? Diyanet 2021 dini günler takvimi

Üç aylara girilmesi ile birlikte vatandaşlar arasında bu döneme dair çeşitli soru işaretleri de oluşuyor. İslam aleminin en önemli dönemlerinden bir tanesi olan üç aylarda 4 kandil idrak ediliyor. Bu nedenle vatandaşlar bugün ne kandili var sorusunun yanıtını da araştırmaya başladı. Bu önemli günlerde ibadetlerini yerine getirmek isteyenler ise üç aylar tesbihi nasıl başlanır konusunda araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...
Üç aylar başlangıcı 13 Şubat 2021 Cumartesi yani bugün olduğu için bazı kişiler tarafından bugünün kandil olabileceği düşüncesi de oluşabiliyor. Ancak bugün yalnızca üç ayların başladığı gün olarak geçiyor. Üç aylarda ilk kandil ise Regaip kandili olacak.
Regaip Kandili 13 Şubat 2021 Cumartesi günü değildir. Bu sene Regaip Kandili Diyanet İşleri Başkanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 18 Şubat 2021 Perşembe günü idrak edilecek.
Geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, AA muhabirine açıklama yaptı. Üç ayların Müslümanların diğer aylara oranla daha fazla ibadet, dua, zikir, hayır ve hasenat işleriyle meşgul oldukları bir zaman dilimi olduğunu anlatan Bozkurt, Hazreti Muhammed'in recep ayı geldiğinde "Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır." diye dua ettiğini anımsattı.
Hazreti Muhammed’in mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye ettiğini fakat bu gün ve gecelere ait özel bir namaz ya da ibadet şeklinden bahsedilmediğini söyleyen Bozkurt; mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayata çeki düzen verme adına fırsat anı olarak görmek gerekliliğine vurgu yaptı. Dolayısıyla müminlerin hayatlarının gidişatını gözden geçirmelerini, hata ve günahları için tövbe etmelerini, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelerini önerdi.
Kimi vatandaşlar ise recep ayının ilk günü geldiği zaman 111 defa “Allahümme Salli Ala Muhammed” diyerek salat-ü selam getiriyorlar. Sonrasında 1660 kez “Ya Allah” diyerek tesbih çekiliyor. 3 aylar süresince her gün 1100 defa “La İlahe İllallah”, 100 defa da “Muhammedürresulullah” şeklinde tesbihe devam edilebiliyor.