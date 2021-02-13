HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bugün kandil mi, ne kandili var 2021? Regaip kandili ne zaman? 3 aylar tesbihi nasıl çekilir? Diyanet 2021 dini günler takvimi

Bugün kandil mi, ne kandili var 2021? Regaip kandili ne zaman? 3 aylar tesbihi nasıl çekilir? Diyanet 2021 dini günler takvimi

13.02.2021 15:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bugün kandil mi, ne kandili var 2021? Regaip kandili ne zaman? 3 aylar tesbihi nasıl çekilir? Diyanet 2021 dini günler takvimi

Üç ayların başlamasıyla beraber vatandaşlar tarafından bugün kandil mi sorusu sorulmaya başlandı. 5 kandilden 4’ü 3 aylar içinde olduğu için bugün ne kandili var sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, 2021 Regaip Kandili ne zaman? Aynı zamanda vatandaşlar üç aylara girilmesiyle 3 aylar tesbihi nasıl çekilir sorusunun cevabını da araştırıyor. İşte Diyanet 2021 dini günler takvimi ve tüm merak edilenler…

Üç aylara girilmesi ile birlikte vatandaşlar arasında bu döneme dair çeşitli soru işaretleri de oluşuyor. İslam aleminin en önemli dönemlerinden bir tanesi olan üç aylarda 4 kandil idrak ediliyor. Bu nedenle vatandaşlar bugün ne kandili var sorusunun yanıtını da araştırmaya başladı. Bu önemli günlerde ibadetlerini yerine getirmek isteyenler ise üç aylar tesbihi nasıl başlanır konusunda araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...

BUGÜN KANDİL Mİ?

Üç aylar başlangıcı 13 Şubat 2021 Cumartesi yani bugün olduğu için bazı kişiler tarafından bugünün kandil olabileceği düşüncesi de oluşabiliyor. Ancak bugün yalnızca üç ayların başladığı gün olarak geçiyor. Üç aylarda ilk kandil ise Regaip kandili olacak.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaip Kandili 13 Şubat 2021 Cumartesi günü değildir. Bu sene Regaip Kandili Diyanet İşleri Başkanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 18 Şubat 2021 Perşembe günü idrak edilecek.

DİYANET 2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Ekran görüntüsü 2021-02-13 151031

Ekran görüntüsü 2021-02-13 151050

3 AYLAR TESBİHİ NASIL NASIL ÇEKİLİR?

Geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, AA muhabirine açıklama yaptı. Üç ayların Müslümanların diğer aylara oranla daha fazla ibadet, dua, zikir, hayır ve hasenat işleriyle meşgul oldukları bir zaman dilimi olduğunu anlatan Bozkurt, Hazreti Muhammed'in recep ayı geldiğinde "Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır." diye dua ettiğini anımsattı.

Hazreti Muhammed’in mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye ettiğini fakat bu gün ve gecelere ait özel bir namaz ya da ibadet şeklinden bahsedilmediğini söyleyen Bozkurt; mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayata çeki düzen verme adına fırsat anı olarak görmek gerekliliğine vurgu yaptı. Dolayısıyla müminlerin hayatlarının gidişatını gözden geçirmelerini, hata ve günahları için tövbe etmelerini, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelerini önerdi.

Kimi vatandaşlar ise recep ayının ilk günü geldiği zaman 111 defa “Allahümme Salli Ala Muhammed” diyerek salat-ü selam getiriyorlar. Sonrasında 1660 kez “Ya Allah” diyerek tesbih çekiliyor. 3 aylar süresince her gün 1100 defa “La İlahe İllallah”, 100 defa da “Muhammedürresulullah” şeklinde tesbihe devam edilebiliyor.

  • 10 gün 100 kez Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum
  • 10 gün 100 kez Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed
  • 10 gün 100 kez Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polis baskın düzenledi! Böyle yakalandılarPolis baskın düzenledi! Böyle yakalandılar
Abdullah Nazırlı'ya veda! Erdoğan vasiyetini yerine getirdiAbdullah Nazırlı'ya veda! Erdoğan vasiyetini yerine getirdi
43 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 43?43 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 43?

En Çok Okunan Haberler

2 yolcuda koronavirüs çıktı! Tüm otobüs karantinaya alındı

2 yolcuda koronavirüs çıktı! Tüm otobüs karantinaya alındı

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

Uyuma numarası tutmadı, her şeyi itiraf etti

Uyuma numarası tutmadı, her şeyi itiraf etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Çiftlik Bank işine dönmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Çiftlik Bank işine dönmesin

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i paylaşımıyla olay oldu! 'Aman Hüsnü Çoban görmesin'

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i paylaşımıyla olay oldu! 'Aman Hüsnü Çoban görmesin'

Meteoroloji'den yeni kar tahmini!

Meteoroloji'den yeni kar tahmini!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Kılıçdaroğlu: Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz

Kılıçdaroğlu: Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

Diğer Haberler

Manisa'da gizemli şelale! Gören şaşkına dönüyor

Gizemli şelale görenleri şaşkına çeviriyor

Abdullah Nazırlı son yolculuğuna uğurlandı! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Abdullah Nazırlı'ya veda! Erdoğan vasiyetini yerine getirdi

'Mahir Ünal'a saldırı' iddiasına emniyetten açıklama

'Mahir Ünal'a saldırı' iddiasına açıklama

Nijerya'da kaçırılıp serbest bırakılan Türk denizcilerle ilgili yeni gelişme

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcilerle ilgili yeni gelişme

Malatya’daki koronavirüs vaka sayılarında korkutan artış

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Türkiye’nin iklim değişikliği raporu: Vatandaşların 85.3'ü endişe duyuyor

Rapor yayınlandı: Vatandaşların 85.3'ü endişe duyuyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.