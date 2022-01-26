Bugün kargolar açık mı? 26 Ocak kargolar açık mı kapalı mı?

Uzun süredir beklenen yoğun kar yağışı yurdu etkisi altına aldı. AVM'lerin çalışma saatlerinde yapılan değişikliliğin ardından, motokuryelik yapanların da mesai saatleri değiştirildi. 26 Ocak Çarşamba günü yani bugün kargo firmaları çalışmalarını normal saat aralıklarında gerçekleştirecek.

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamada; ''Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır" dedi. 26 Ocak Çarşamba günü için de kargo firmalar çalışmalarını sürdürecek. Ancak kar yağışının şiddetine göre, kargoların ulaşımında aksamaların olabileceğinin de altı çizildi. Kargolarıyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar kargo firmalarını arayabilir ve gerekli bilgileri alabilirler. Motosikletli kuryelerin trafiğe çıkış yasağı ise Valilik'ten gelen yeni bir açıklamadan sonra belli olacak.

26 OCAK PTT AÇIK MI?

Kamu kurumlarında çalışanlara verilen iznin ardından kargoların 26 Ocak Çarşamba günü yani bugün de idari izinli olup olmadığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki kargolar bugün açık mı? PTT açık mı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamasının ardından güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacağı bugün tüm kargo firmalarının çalışmalarını sürdürüleceği açıklandı.

Ulaşabileceğiniz kargo firmalarının telefon numaraları;

Yurtiçi Kargo: Detaylı bilgi almak için 444 99 99 numara ile irtibata geçebilirsiniz.

Aras Kargo: Detaylı bilgi almak için 444 25 52 Çağrı Merkezi'ni arayabilirsiniz.

MNG Kargo: 444 06 06 veya 0850 222 06 06 Çağrı Merkezlerini arayarak kargonuz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Sürat Kargo: (0212) 410 30 30 numarasını arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Kargo firmaları hafta içi her gün sabah 09.00'da açılıyor ve 18.00'e kadar çalışıyor. Kargoların, aynı gün dağıtıma çıkması için kargo şubelerine en geç saat 10:00’a kadar teslim edilmesi gerekiyor.

