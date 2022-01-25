Bugün kimler izinli? Kamu personeline tatil mi? 25 Ocak'ta bugün otobüsler çalışacak mı?

Megakentte yaşanan yoğun kar yağışı sebebiyle pek çok karayolunda sorun yaşandı. Son olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter üzerinden uyarılarda bulundu. Kamuda çalışma saatleri erkene çekilmesinin ardından valilikten yeni karar da geldi. Peki bugün kimler izinli olacak? İşte izinli olacak sektör...

YARIN KAMU PERSONELİNE TATİL Mİ?

İstanbul'da yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri haricinde çalışan kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı gününde tam gün idari izinli sayılacak.

Ayrıca yine kar yağışı sebebiyle Haramidere E-5’te yollar kapandı, vatandaşlar araçlarda mahsur kaldı. Metro İstanbul A.Ş.'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda ise yoğun kar yağışı nedeniyle metro seferlerinin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı açıklandı.

OTOBÜSLER ÇALIŞACAK MI?

Vali Yelikaya 25 Ocak 06.02 itibarıyla yaptığı açıklamada, "Bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir." dedi.

Merak edilen konulardan olan eczaneler hakkında da bir karar bulunmuyor. Eczaneler hizmet vermeye devam edecek.



