HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bugün kınası, 4 gün sonra düğünü vardı! Genç kadının kahreden ölümü

Bugün kınası, 4 gün sonra düğünü vardı! Genç kadının kahreden ölümü

21.09.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da meydana gelen kahreden olayda düğününe birkaç gün kalan 27 yaşındaki genç kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Genç kadının hayatını kaybetmesi sonrasında nişanlısı Ahmet Can Yazıcı'nın babası gelininin ölüm haberi ve düğün iptalini sosyal medya hesabından, “25 Eylül 2022 tarihinde yapılacak oğlum Ahmet Can Yazıcı'nın düğün merasimi iptal olmuştur. Gelinim Zeynep Kurtuluş Hakk'a yürüdü, mekanı cennet olsun inşallah" ifadeleriyle duyurdu.

Bugün kınası, 4 gün sonra düğünü vardı! Genç kadının kahreden ölümü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde nişanlısı Ahmet Can Yazıcı ile hayatlarını birleştirmeye hazırlanan 27 yaşındaki Zeynep Kurtuluş, düğününden 6 gün önce evinde fenalaştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden Kurtuluş, dün öğle namazını müteakip Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi'ndeki Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Screenshot_13

BUGÜN KINASI, DÖRT GÜN SONRA DÜĞÜNÜ VARDI

Hayatını kaybeden genç kadının hayatını birleştirmeye hazırlandığı Ahmet Can Yazıcı ile birlikte bastırdığı düğün davetiyesinde bugün kınası, dört gün sonra da düğünü olduğu öğrenildi. Genç kadının hayatını kaybetmesi sonrasında nişanlısının babası gelininin ölüm haberi ve düğün iptalini sosyal medya hesabından, “25 Eylül 2022 tarihinde yapılacak oğlum Ahmet Can Yazıcı'nın düğün merasimi iptal olmuştur. Gelinim Zeynep Kurtuluş Hakk'a yürüdü, mekanı cennet olsun inşallah" ifadeleriyle duyurdu.

Screenshot_14

(DHA/İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk ile Yunan kadının bu görüntüsü gündeme oturduTürk ile Yunan kadının bu görüntüsü gündeme oturdu
Kılıçdaroğlu, "Sözümdür" diyerek açıkladı: Bakanlık vereceğimKılıçdaroğlu, "Sözümdür" diyerek açıkladı: Bakanlık vereceğim
Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararıAnayasa Mahkemesi'nden HDP kararı
Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'nun davasında flaş gelişme

Ekrem İmamoğlu'nun davasında flaş gelişme

Ruslar kaçmaya başladı! İstanbul biletleri 50 bin TL...

Ruslar kaçmaya başladı! İstanbul biletleri 50 bin TL...

CHP'nin keskin kaleminden olay 'Soylu' iddiası! "O gün Türkiye'den kaçacak"

CHP'nin keskin kaleminden olay 'Soylu' iddiası! "O gün Türkiye'den kaçacak"

Esnaf kapı önünde kuyruk oldu! 5 milyon dolar buhar oldu

Esnaf kapı önünde kuyruk oldu! 5 milyon dolar buhar oldu

Mehmet Ali Erbil, Hasan Can Kaya'yı yerden yere vurdu! Sosyal medyadan tepki gecikmedi

Mehmet Ali Erbil, Hasan Can Kaya'yı yerden yere vurdu! Sosyal medyadan tepki gecikmedi

"Müjdemiz var" diyerek duyurdu! Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

"Müjdemiz var" diyerek duyurdu! Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

İlginizi Çekebilir

Sıra dışı güzellik trendi! Seks oyuncağını kullanarak...

Sıra dışı güzellik trendi! Seks oyuncağını kullanarak...

Gölden çıktı! Görenleri şaşkına çevirdi

Gölden çıktı! Görenleri şaşkına çevirdi

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Bir anda ayağa kalkıp camları tekmelemeye başladı

Bir anda ayağa kalkıp camları tekmelemeye başladı

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.