Bugün kınası, 4 gün sonra düğünü vardı! Genç kadının kahreden ölümü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde nişanlısı Ahmet Can Yazıcı ile hayatlarını birleştirmeye hazırlanan 27 yaşındaki Zeynep Kurtuluş, düğününden 6 gün önce evinde fenalaştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden Kurtuluş, dün öğle namazını müteakip Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi'ndeki Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

BUGÜN KINASI, DÖRT GÜN SONRA DÜĞÜNÜ VARDI

Hayatını kaybeden genç kadının hayatını birleştirmeye hazırlandığı Ahmet Can Yazıcı ile birlikte bastırdığı düğün davetiyesinde bugün kınası, dört gün sonra da düğünü olduğu öğrenildi. Genç kadının hayatını kaybetmesi sonrasında nişanlısının babası gelininin ölüm haberi ve düğün iptalini sosyal medya hesabından, “25 Eylül 2022 tarihinde yapılacak oğlum Ahmet Can Yazıcı'nın düğün merasimi iptal olmuştur. Gelinim Zeynep Kurtuluş Hakk'a yürüdü, mekanı cennet olsun inşallah" ifadeleriyle duyurdu.

(DHA/İHA)



