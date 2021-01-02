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Bugün marketler açık mı? Yılbaşı yasağında market izni var mı? 2 Ocak 2021 bugün marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

02.01.2021 12:39 | Son Güncelleme:
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Bugün marketler açık mı? Yılbaşı yasağında market izni var mı? 2 Ocak 2021 bugün marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya çapında oldukça zorlu geçen 2020 yılının ardından 2021 yılına umutla giren vatandaşlar, uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle soru işaretleri taşıyor. Bu doğrultuda yılbaşı yasağında market izni var mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, marketler açık mı? Bugün marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak? İşte detaylar…

Koronavirüs salgını nedeniyle her zamankinden farklı geçen bir yılın ardından 2021 yılını umutlu karşılayan vatandaşlar yılbaşı tatilini sokağa çıkma kısıtlamasıyla geçiriyor. Bu nedenle yılbaşı sokağa çıkma yasağında marketlerin durumu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İçişleri Bakanlığının konuyla ilgili ek genelgesine göre; 31 Aralık 2020 ile 4 Ocak 2021 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında, hafta sonu kısıtlamalarındaki usul ve esaslar geçerli olacak.

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak'ın resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'de başlayıp 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderilen genelge kapsamındaki usul ve esaslar 1, 2 ve 3 Ocak tarihlerinde de geçerli olacak. Yeni bir karar alınıncaya dek hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı ve balık tezgahları iş yerleri de 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verebiliyor.

Vatandaşların merak ettiği, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar ve kuru yemişçiler de 4 günlük sokağa çıkma yasağı süresince 10.00 ile 17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet vermek üzere açık. Ekmek üretiminin gerçekleştirildiği fırınlar ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin yalnızca ekmek sattığı bayileri de yasak sürecinde açık olacak işletmeler arasında bulunuyor.

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YILBAŞI YASAĞINDA MARKET İZNİ VAR MI?

Sokağa çıkma yasağında saat 10.00 ile 17.00 arasında açık olacak olan market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçilere; vatandaşlar gidip gidemeyeceklerini de merak ediyor. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında olanlar hariç isteyen vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılamakla sınırlı olmak şartıyla ve araç kullanmamak kaydıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakında olan market, bakkal, kasap, kuru yemişçi ve manavlara gidebiliyor. Bu saatler arasında market, kasap, bakkal, manav, kuru yemişçi ve online sipariş firmaları evlere ya da adrese paket servis şeklinde de satışlarını gerçekleştirebiliyor.

BUGÜN MARKETLER KAÇTA AÇILACAK, KAÇTA KAPANACAK?

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar 2 Ocak günü olan bugün marketlerin saat kaçta kapanacağını da merak ediyor. Önceki sokağa çıkma kısıtlamalarında da olduğu gibi marketler bugün, sabah saat 10.00’da hizmet vermeye başladı ve akşam saat 17.00’ye kadar açık olacaklar. Dolayısıyla bu saatler arasında vatandaşlar, akşam saat 17.00’ye kadar ikametlerine en yakın marketlere araç kullanmadan giderek ihtiyaçlarını temin edebilecekler.

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