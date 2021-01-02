Bugün marketler açık mı? Yılbaşı yasağında market izni var mı? 2 Ocak 2021 bugün marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle her zamankinden farklı geçen bir yılın ardından 2021 yılını umutlu karşılayan vatandaşlar yılbaşı tatilini sokağa çıkma kısıtlamasıyla geçiriyor. Bu nedenle yılbaşı sokağa çıkma yasağında marketlerin durumu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İçişleri Bakanlığının konuyla ilgili ek genelgesine göre; 31 Aralık 2020 ile 4 Ocak 2021 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında, hafta sonu kısıtlamalarındaki usul ve esaslar geçerli olacak.

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak'ın resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'de başlayıp 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderilen genelge kapsamındaki usul ve esaslar 1, 2 ve 3 Ocak tarihlerinde de geçerli olacak. Yeni bir karar alınıncaya dek hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı ve balık tezgahları iş yerleri de 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verebiliyor.