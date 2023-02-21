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BUGÜN MERSİN'DE OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat 2023 Salı Mersin'de okullar kapalı mı? Valilikten Hatay'daki depremler sonrası açıklama!

21.02.2023 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün Mersin'de okulların tatil olup olmadığı Hatay'da geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen 6,4 ve 5,8 şiddetindeki depremler sonrası Valilik'ten yapılan açıklamanın detaylarını öğrenmek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Öte yandan Hatay depreminde 18'i ağır 294 kişi yaralandı. 3 kişi hayatını kaybetti. Peki, bugün Mersin'de okullar tatil mi? 21 Şubat 2023 Salı Mersin'de okullar kapalı mı? İşte detaylar...

BUGÜN MERSİN'DE OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat 2023 Salı Mersin'de okullar kapalı mı? Valilikten Hatay'daki depremler sonrası açıklama!

Mersin'de okulların tatil edilip edilmediği 21 Şubat 2023 Salı günü arama motorlarında sorgulanıyor. Hatay'da meydana gelen iki şiddetli depremin etkilediği iller arasında Mersin de yer aldı. Bunun sonucunda Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'dan açıklama geldi. Mersin Valiliği okulların tatil edildiğini duyurdu.

MERSİN'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre eğitim ve öğretime ara verildiği duyuruldu.

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MERSİN'DE OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?

Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklamada; ''Mersin İlimiz genelinde 21.02.2023 Salı günü eğitim öğretime (1) gün ara verilmiş, okullar tatil edilmiştir.

Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi olan kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır.'' ifadeleri yer aldı.

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