Bugün metro ve Marmaray ücretsiz mi? Bakanlık duyurdu! 25 Ocak İstanbul'da Marmaray bedava mı?

İstanbul için Meteoroloji'den hava durumu ve kar yağışı uyarısı gelirken metro çalışma saatleri düzenlendi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamalarda, motokuryelerin ikinci bir duyuruya kadar çalışması yasaklanmıştı. Kamu personeli için ise tam gün tatil ilan edilmişti. Peki Marmaray ücretsiz mi olacak?

BUGÜN MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da etkili olan kar hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İstanbul'da yoğun kar yağışı sebebiyle metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatılmıştı. Metro İstanbul A.Ş.'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda ise yoğun kar yağışı nedeniyle metro seferlerinin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı duyuruldu.

Gelen son gelişmelere göre İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferleri için de bir karar alındı. Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz şekilde devam edecek.

İSTANBUL MARMARAY ÇALIŞMA SAATLERİ!

Yoğun kar yağışı sebebiyle Marmaray seferleri de saat 02.00'ye kadar uzatıldı.

KAMU PERSONELİNE TATİL Mİ?

İstanbul'da yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri haricinde çalışan kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı gününde tam gün idari izinli sayılacak.



