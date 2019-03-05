İZMİR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin büyük sıkıntılar çektiğini belirterek, "Hep ayaklarımızın, ayakkabılarımızın ucuna bakalım, geleceğe bakmayalım istediler. Hep birbirimize uğraşalım istediler. Bize dediler ki 'ey eciş bücüşler, ey köylünün çocukları, siz kimsiniz de bu ülkeyi idare edeceksiniz' dediler. 'Ey şalvarlılar, siz kimsiniz de bu ülkede vesayeti ortadan kaldırıp, bu ülkeyi kalkınan büyüyen güçlü bir Türkiye yapacaksınız' dediler. Adnan Menderes yapmaya çalıştı, bedelini ödettiler." dedi. Soylu, partisinin Tire İlçe Başkanlığı önünde vatandaşları selamlayarak konuşmasını, seçim otobüsü üzerinden yaptı. Türkiye'nin yakasından on yıllardır düşülmediğini, bu ülkede herkese acı günlerin tattırıldığını, hayat standardının yükselmesinin, ülkenin ayakları üzerinde durmasının istenmediğini, Türk-Kürt, Alevi-Sünni, sağcı-solcu, başı açık-kapalı, laik-dindar diye hep kaos olmasının istendiğini ifade eden Soylu, şöyle konuştu: "Hep birbirimizle kavga edelim, cebelleşelim istediler. Ondan sonra da geleceğe bakmayalım istediler. Mecali olmayan, boynu eğik, beli bükük bir Türkiye olsun, değerlerinden uzaklaşan, köksüz, ana, ata, komşu tanımayan, vefa bilmeyen bir Türkiye olsun istediler. Onun için bu ülkede başbakanı, bakanları astılar. Hep ayaklarımızın, ayakkabılarımızın ucuna bakalım, geleceğe bakmayalım istediler. Hep birbirimizle uğraşalım istediler. Bize dediler ki 'ey eciş bücüşler, ey köylünün çocukları, siz kimsiniz de bu ülkeyi idare edeceksiniz' dediler. 'Ey şalvarlılar, siz kimsiniz de bu ülkede vesayeti ortadan kaldırıp, bu ülkeyi kalkınan büyüyen güçlü bir Türkiye yapacaksınız' dediler. Adnan Menderes yapmaya çalıştı, bedelini ödettiler. İktidar olabilirsin muktedir olamazsın' dediler. Yıllarca beynimize bunu çaktılar. 'Biz yönetiriz' dediler. Bugün milletimiz hem iktidar, hem muktedirdir."

- "Gittiğimiz yerin kanını emmeyiz" Türk milletinin Batı gibi olmadığını, gittiği yerleri çökertmediğini, gittiği yerin kanını emmediğini vurgulayan Soylu, 6 asırdan fazla bir zaman büyük bir coğrafyada hak, adalet, hukuk sağlayan bir milletin soyundan gelen bu milletin kimseyi sömürmediğini ifade etti. Türkiye'nin Afrin'e girdiğini ve terör örgütü PKK'yı buradan çıkardığını dile getiren Soylu, "Ne oldu? Amerika bir şey söyleyebildi mi?" dedi. Soylu, sert konuşmaları nedeniyle kendisini zaman zaman eleştirenlerin olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: "Ne diyeceğim yani, lafı boğazımızda da mı düğümleyeceğiz. Kadın çıkmış, karşımızda olan cenahın en önemli unsurlarından biri diyor ki 'sırtımı PYD'ye, YPG'ye PKK'ya dayadım.' Şimdi sana dört tane duvar verdik, ister o duvara daya ister o duvara. Yanlış mı söylemişim Tire? Bu kadar işler başımıza geldi, kasedi tekrar başa saralım istiyorlar. 15 vilayette Apo'nun İmralı'dan çıkması için, ben onlara milletvekili demiyorum, onlar PKK'nın vekilidir, onlar terörün vekilidir. Kim ne derse desin, vallahi de billahi de o bir siyasi parti değildir, terör örgütünün siyasi koludur. Ne olacak, 15 tane ilde yürüyüş yapacakmış Apo çıksın diye. Ben de dedim ki sizi yürütürsek adam değiliz, namerdiz."