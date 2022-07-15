HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bugün noterler açık mı? 15 Temmuz'da noterler tatil mi, kapalı mı? 15 Temmuz 2022 Cuma

Bugün noterler açık mı? 15 Temmuz'da noterler tatil mi, kapalı mı? 15 Temmuz 2022 Cuma

15.07.2022 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün noterlerin açık olup olmadığı 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar internette yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Peki Bugün noterler açık mı? 15 Temmuz'da noterler tatil mi, kapalı mı? Ayrıntılar haberimizde...

Bugün noterler açık mı? 15 Temmuz'da noterler tatil mi, kapalı mı? 15 Temmuz 2022 Cuma

Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü.15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatildir. Peki Bugün noterler açık mı? 15 Temmuz'da noterler tatil mi, kapalı mı? Merak edilen tüm bu soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BUGÜN NOTERLER AÇIK MI?

Sayılı saatlerin kaldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nde noterlerin hizmet verip vermediği konusu merak konusu oldu. Resmi tatil olan 15 Temmuz'da kamu çalışanları izinli sayılacak. 15 Temmuz'un resmi tatil olması dolayısıyla nöbetçi noterler ve noterler hizmet vermeyecek.

15 TEMMUZ NÖBETÇİ NOTERLER AÇIK MI?

Noterlerin kapalı olacağını öğrenen ve noterlerde işlem yapası gereken vatandaşlar nöbetçi noterlerin açık olup olmadığını araştırıyor. Nöbetçi noterler yalnızca hafta sonları açık olduğu için resmi tatillerde hizmet vermeyecek. Dolayısıyla nöbetçi noterler de 15 Temmuz Cuma günü kapalı olacak.

15 TEMMUZ'UN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

15 Temmuz hain darbe girişimi, 15-16 Temmuz 2016 tarihlerinde gerçekleşti. TSK'da kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan bir grup asker, askeri darbe girişiminde bulundu. 15 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmî internet sitesi ve TRT'de yayınlanan bildiride ordunun yönetime el koyduğu belirtilerek OHAL ve sıkı yönetim ilan edildiği duyuruldu.

15 Temmuz şehitleri kimlerdir? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü şehitleri ve meslekleri

İstanbul'daki Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü jandarma tarafından kapatıldı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ve yaklaşık 50 kadar milletvekilinin mecliste bulunduğu sırada F-16 savaş uçakları meclis üzerinde uçuş yaparak parlamentoyu dört kez bombaladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı suikast girişiminde bulunuldu. Öte yandan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ve Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi darbeyi gerçekleştiren askerler tarafından rehin alındı.

15 Temmuz resmi tatil mi?

Yaşananlar üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel bir televizyon kanalına görüntülü bağlanarak darbecilere hiçbir şekilde imkan tanınmayacağını belirtti ve halkı darbeye tepki göstermek için meydanlara ve havalimanlarına çıkmaya davet etti.

Çağrının ardından, Türkiye'nin birçok ilinde darbe karşıtı protesto gösterileri düzenlendi. 16 Temmuz sabahı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda askerî darbe girişimi bastırıldı ve askerler silahları ile birlikte teslim oldu.

RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaz kendini hissettiriyor! Sıcaklıklar artıyorYaz kendini hissettiriyor! Sıcaklıklar artıyor
Bir anda soyunup arkadan saldırdı! 'Amacım tecavüz etmekti'Bir anda soyunup arkadan saldırdı! 'Amacım tecavüz etmekti'
2 bin 300 liralık masrafa 10 lira bırakıldı! Şaka mı gerçek mi?2 bin 300 liralık masrafa 10 lira bırakıldı! Şaka mı gerçek mi?
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü 15 temmuz noterler açık mı noter açılış saati
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

O ülke dehşeti yaşıyor! Sokaklar ceset doldu, insanları diri diri yaktılar

O ülke dehşeti yaşıyor! Sokaklar ceset doldu, insanları diri diri yaktılar

Fenerbahçe'den Kim Min-Jae'nin satışından rekor bonservis! Dudağınız uçuklayacak...

Fenerbahçe'den Kim Min-Jae'nin satışından rekor bonservis! Dudağınız uçuklayacak...

Türkiye'ye F-16 satışında önemli gelişme... ABD Temsilciler Meclisi'nden skandal karar çıktı! Gözler Biden'a çevrildi

Türkiye'ye F-16 satışında önemli gelişme... ABD Temsilciler Meclisi'nden skandal karar çıktı! Gözler Biden'a çevrildi

Baba-oğul silahlarla gelip kurşun yağdırdı: Ölü ve yaralılar var

Baba-oğul silahlarla gelip kurşun yağdırdı: Ölü ve yaralılar var

Gözler oraya çevrildi! İSKİ'den açıklama geldi

Gözler oraya çevrildi! İSKİ'den açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Göğüslerini elleriyle kapattı! Küvetin yanından paylaştı

Göğüslerini elleriyle kapattı! Küvetin yanından paylaştı

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Asıl faydası kabuğunda! İlaç gibi geliyor

Asıl faydası kabuğunda! İlaç gibi geliyor

Öldürdü, pişirdi, yedi! ''Haşlama sevmediğim için kızarttım''

Öldürdü, pişirdi, yedi! ''Haşlama sevmediğim için kızarttım''

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.