Ramazan Bayramı'nda resmi daireler kapalı olacak. Resmi tatilin noter için de geçerli olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Ramazan Bayramı'nın birinci gününe sayılı saatler kaldı. Peki bugün noterler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda noterler açık mı kapalı mı olacak? İşte ayrıntılar...

BAYRAMDA NOTERLER AÇIK MI?

Bayramda noterler kapalı olacak. 2 Mayıs, 3 Mayıs, 4 Mayıs tarihleri arasında noterde işlemi olanlar işlerini 5 Mayıs Perşembe günü halledecek.

BAYRAMDA NÖBETÇİ NOTER OLACAK MI?

Noterler Birliği'nin internet sitesinde 2, 3, 4 Mayıs tarihlerine ait nöbetçi noter bulunmuyor. Yani bayram boyunca nöbetçi noterler de dahil olmak üzere tüm noterler kapalı olacak. Ayrıca 1 Mayıs Pazar arefe günü de noterler ve nöbetçi noterler kapalı olacak.

2022 NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder.

Öğleden sonra 13:00'da veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar çalışmaya devam ederler.



