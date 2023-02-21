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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat 2023 Hatay, Mersin, Gaziantep’te okullar tatil mi? Valilik 6,4 ve 5,8'lik depremler sonrası açıkladı

21.02.2023 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün okullar tatil mi? Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçesinde geçtiğimiz gün gerçekleşen 6,4 ve 5,8'lik depremler sonrası okulların açılış tarihi değişti. 21 Şubat 2023 bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Valiliklerden konuya ilişkin açıklamada bulunuldu. Peki, bugün okullar tatil mi? 21 Şubat 2023 Hatay, Mersin, Gaziantep'te okullar tatil mi, kaç gün?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat 2023 Hatay, Mersin, Gaziantep’te okullar tatil mi? Valilik 6,4 ve 5,8'lik depremler sonrası açıkladı

Bugün okullar tatil mi? 6.4 ve 5.8 şiddetli depremin etkisinin hissedildiği Hatay depremi sonrası Mersin ve Gaziantep'te okullara ilişkin son durum merak konusu oldu. Öğrenci ve veliler arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, bugün okullar tatil mi? 21 Şubat 2023 Hatay, Mersin, Gaziantep'te okullar tatil mi, kaç gün? İşte detaylar...

MERSİN'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre eğitim ve öğretime ara verildiği duyuruldu.

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Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklamada; ''Mersin İlimiz genelinde 21.02.2023 Salı günü eğitim öğretime (1) gün ara verilmiş, okullar tatil edilmiştir.

Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi olan kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır.'' ifadeleri yer aldı.

HATAY, OSMANİYE, ADIYAMAN, MALATYA, GAZİANTEP'TE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen ara 13 Mart'a kadar uzatıldı.

Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretime verilen ara 27 Mart'a kadar uzatıldı.

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