Bugün okullar tatil mi? 23 Mart Çarşamba hangi illerde okullar tatil edildi? Valilik son dakika kar tatili açıklamaları tam liste 23 Mart 2022 Çarşamba

Bugün okul var mı? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen öğrenci ve veliler internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Kar yağışı, etkisini göstermeyi sürdürdüğü Kastamonu, Kars, Samsun gibi illerimizde hayatı durma noktasına getirdi. Bu kapsamda bugün okullar tatil mi? 23 Mart hangi illerde okullar tatil edildi? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. 23 Mart 2022 Çarşamba günü okullarda son durum ve detaylar haberimizde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sonra 23 Mart Çarşamba günü birçok il ve ilçede okullar tatil edildi. İşte 23 Mart Çarşamba günü okulların tatil olduğu il ve ilçeler...
BİTLİS
Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerinde okullar tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, meteoroloji verilerine göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde eğitim öğretime bir gün ara verildi.
SAMSUN
Samsun'un 4 ilçesinde, bazı okullarda kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime 1 günlüğüne ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Asarcık, Ayvacık, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde, 23 Mart Çarşamba günü bazı okulların tatil edildiği belirtildi.
Eğitim öğretime ara verilen okulların detaylı listesine İl Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabilecek.
TATVAN
Tatvan'da olumsuz hava şartları nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köy okullarında eğitime 1 günlük ara verildi.
Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji verilerine göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar sebebiyle; Tatvan merkez ve köy okullarımızda 23 Mart Çarşamba günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine bir (1) gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 23.03.2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Konya illeri ile Antalya’nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı illeri ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde zaman zaman güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
KOCAELİ °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı, Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı
HATAY °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Konya, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
KAYSERİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 9°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 6°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı, kıyıları yağmurlu
ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
TOKAT °C, 6°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş ve Bingöl ile Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
VAN °C, 6°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP °C, 11°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
SİİRT °C, 11°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve gece saatlerinde kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
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