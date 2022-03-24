Bugün okullar tatil mi? 24 Mart Perşembe (bugün) kar tatili olan illerle ilgili son dakika gelişmeleri veli ve öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Yoğun kar yağışı sebebiyle bazı illerimizde okullar tatil edildi. Peki Bugün okullar tatil mi? 24 Mart Perşembe hangi illerde okul yok? Valilikten son dakika kar tatili açıklaması geldi mi? 24 Mart 2022 Perşembe günü okullarda son durum ve detaylar haberimizde.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sonra 24 Mart Perşembe günü birçok il ve ilçede okullar tatil edildi. İşte 24 Mart Perşembe günü okulların tatil olduğu il ve ilçeler...

24 MART PERŞEMBE HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

KARS

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 ilçede okullar tatil edildi. Kentte gece başlayan kar yağışı, özellikle Sarıkamış ve Digor ilçelerinde etkili oldu. Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, Sarıkamış ve Digor ilçe genelindeki tüm okullarda, Kars merkez ve diğer ilçelerde ise, köy okullarının tamamı ile taşımalı eğitim sağlanan öğrencileri için (Özel eğitim öğrencileri dahil); eğitim - öğretime 24 Mat 2022 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca; malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır"

MUŞ

Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın için ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları kapsamında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 24 Mart 2022 Perşembe günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi.

Açıklamanın devamı şu şekilde:

“Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri, kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 24 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür.”

ERZURUM

Erzurum’un Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerine olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle 24.03.2022 Perşembe günü Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerimizde kamu ve özel okulların tamamında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır.” denildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane’de akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla nedeniyle Torul ve Kürtün ilçelerinde tüm okullar, diğer ilçelerde de taşımalı sistemle eğitim gerçekleştirilen okullar yarın tatil edildi.

Valilik’ten yapılan duyuruda yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden Torul ve Kürtün ilçelerinde 24 Mart Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin eğitimine ara verildiği kaydedildi. Açıklamada il merkezi, Kelkit, Şiran ve Köse ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi. Kararda ayrıca Torul ve Kürtün ilçelerinde engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin’in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Yozgat ve Sivas çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş ve Bingöl ile Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Trakya'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yarın öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Marmara'nın güneybatısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş ve Bingöl ile Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 1°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ -1°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 4°C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -3°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif kar yağışlı

DENİZLİ 0°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Burdur ile Antalya çevrelerinin, gece saatlerinde Osmaniye ve Hatay çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Osmaniye, K. Maraş ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra doğusu yerel sağanak yağışlı

ANTALYA 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak yağışlı

HATAY 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA -2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel yağmurlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Sivas ve Çankırı çevreleri ile yarın bölgenin batı kesimlerinin aralıklı olmak üzere hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışilı

ESKİŞEHİR -1°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve hafif kar yağışlı

KAYSERİ -5°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA -1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı ve hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -2°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE 3°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU -2°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK 4°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 4°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN 4°C, 9°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

TOKAT 1°C, 5°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 4°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş ve Bingöl ile Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -6°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS -8°C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 1°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu ile yarın zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR -1°C, 11°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP 2°C, 9°C

Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

SİİRT 2°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve gece saatlerinde kar yağışlı

ŞANLIURFA 3°C, 12°C

Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

