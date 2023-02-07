BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 7 Şubat 2023 Salı okullar tatil mi, kaç gün tatil? İstanbul, Ankara, İzmir dahil okullarda son durum!

Okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Kar tatilinin ardından yeni bir açıklamada bulunuldu ve deprem illeri haricinde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 il için eğitim öğretime ara verildiği aktarıldı. Okullar tatil edildi. İşte Bakan Özer'in okulların tatil edildiğine yönelik yaptığı açıklama...

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Deprem illeri haricinde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 il için eğitim öğretime ara verildi.

OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz."

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Özer'in açıklamasında göre eğitim öğretime verilen ara 2 hafta sonra son bulacak.

