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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 7 Şubat 2023 Salı okullar tatil mi, kaç gün tatil? İstanbul, Ankara, İzmir dahil okullarda son durum!

07.02.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün okulların tatil olup olmadığını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Kahramanmaraş'ta dün gerçekleşen ve 10 ilde hissedilen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası açıklamada bulundu. Peki, Bugün okullar tatil mi? 7 Şubat 2023 Salı okullar tatil mi, kaç gün tatil? İşte 7 Şubat 2023 Salı günü İstanbul, Ankara, İzmir dahil okullarda son durum...

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 7 Şubat 2023 Salı okullar tatil mi, kaç gün tatil? İstanbul, Ankara, İzmir dahil okullarda son durum!

Okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Kar tatilinin ardından yeni bir açıklamada bulunuldu ve deprem illeri haricinde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 il için eğitim öğretime ara verildiği aktarıldı. Okullar tatil edildi. İşte Bakan Özer'in okulların tatil edildiğine yönelik yaptığı açıklama...

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Deprem illeri haricinde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 il için eğitim öğretime ara verildi.

OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz."

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Özer'in açıklamasında göre eğitim öğretime verilen ara 2 hafta sonra son bulacak.

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