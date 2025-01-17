Bugün okullarda "karne zili" çalacak... Yaklaşık 20 milyon öğrenci karne heyecanı yaşayacak

Türkiye'de 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erdi. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, yarıyıl tatiline çıkmak üzere karnelerini alıyor.

OKULLAR GERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Öğrenciler, 20 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak Cuma günü tamamlanacak yarıyıl tatilinin ardından, 3 Şubat Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak. İkinci dönemdeki ara tatil ise 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, yaz tatilini bu tarihten itibaren geçirecek.