HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Bugün okullarda "karne zili" çalacak... Yaklaşık 20 milyon öğrenci karne heyecanı yaşayacak

Bugün okullarda "karne zili" çalacak... Yaklaşık 20 milyon öğrenci karne heyecanı yaşayacak

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
17.01.2025 09:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2024-2025 eğitim yılının birinci dönemi sona eriyor. Yaklaşık 20 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkacak.

Bugün okullarda "karne zili" çalacak... Yaklaşık 20 milyon öğrenci karne heyecanı yaşayacak

Türkiye'de 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erdi. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, yarıyıl tatiline çıkmak üzere karnelerini alıyor.

haber_2017_06_tatil-2

OKULLAR GERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Öğrenciler, 20 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak Cuma günü tamamlanacak yarıyıl tatilinin ardından, 3 Şubat Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak. İkinci dönemdeki ara tatil ise 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

thumbs_b_c_314d785553e99fa48bdc1ef7e4cdcc51

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, yaz tatilini bu tarihten itibaren geçirecek.

thumbs_b_c_9201c38d681b3977ca3093beec8e8e4f

Anahtar Kelimeler:
Karne okul öğrenci tatil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İspanya'da Arda Güler'in gecesi! Turu getirdi, Ancelotti'ye tepkiler yağdı

İspanya'da Arda Güler'in gecesi! Turu getirdi, Ancelotti'ye tepkiler yağdı

Ebru teğmen geri adım atmadı! İfadesi ve mesajı yine dikkat çekti

Ebru teğmen geri adım atmadı! İfadesi ve mesajı yine dikkat çekti

Faiz oranlarında indirimler başladı! 16 ay öncesine dönüldü

Faiz oranlarında indirimler başladı! 16 ay öncesine dönüldü

Suriye iki ülkeye kapılarını kapattı: Giremezsiniz!

Suriye iki ülkeye kapılarını kapattı: Giremezsiniz!

Severek tüketiliyor ama demans riskini artırıyor!

Severek tüketiliyor ama demans riskini artırıyor!

Erkek arkadaşıyla tartıştı, arabadan atladı!

Erkek arkadaşıyla tartıştı, arabadan atladı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Salomon indiriminden kaçırmamanız gereken ayakkabılar burada!

Salomon indiriminden kaçırmamanız gereken ayakkabılar burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.