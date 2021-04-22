13 Nisan 2021 tarihi itibariyle mübarek Ramazan ayı idrak etmiş bulunuyor. Müminler bu mübarek ayda oruçlarını tutuyor, hatimler ve dualar yapmaya devam ediyor. Bugün orucun kaçıncı günü, kaç gün daha oruç tutacağız gibi sorularının yanıtları da merak konusu oldu. Peki bugün orucun kaçıncı günü? Ramazan ne zaman bitecek?

BUGÜN ORUCUN KAÇINCI GÜNÜ? KAÇ GÜN DAHA ORUÇ TUTACAĞIZ?

Ramazan ayı 13 Nisan'da başlamıştı. Bugün 22 Nisan itibariyle Ramazan ayının yani orucun 10. günündeyiz. Ramazan 12 Mayıs 2021 tarihinde biteceğinden toplam 20 gün daha oruç tutulacak. 13 Mayıs 2021 Perşembe günü Ramazan Bayramının ilk günü olarak idrak edilecek. Ramazan Bayramı 3 gün sürecek ve 14 Mayıs 2021 Cuma günü 2. gün, 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü ise bayramın 3. günü olacak.

ORUÇ TUTMANIN ÖNEMİ NEDİR?

Oruç tutmak kişinin manevi duygularını da tazelemektedir. Kişiyi Allah yoluna sevk eder. Allah ile daha yakın olmasını sağlar. Ahiret hayatı için oruç tutmak ebedi hayat için oldukça önemlidir. Oruç tutmak Müslümanların yapması gereken en önemli ibadetlerdendir. Oruç tutma ile toplumda paylaşma ve dayanışma da artış gösterir. İyilikler çoğalır ve kötülükler azalır.