Bugün otobüsler ücretsiz mi? 12 Eylül toplu taşıma İETT otobüs, metro, metrobüs saat kaça kadar bedava?

Bugün otobüsler ücretsiz mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunuldu. İstanbullular internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü otobüsler ücretsiz mi? 12 Eylül toplu taşıma İETT otobüs, metro, metrobüs saat kaça kadar bedava?

BUGÜN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ? 12 EYLÜL 2022 PAZARTESİ

12 Eylül Pazartesi gününe ilişkin İBB'den yapılan topluma taşıma açıklaması şu şekilde:

"2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk günü olan 12 Eylül Pazartesi günü saat 06.00 ile 14.00 arasında İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan; İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorlarında ulaşım ücretsiz olacaktır.

12 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2022 – 2023 Eğitim Öğretim Yılı nedeniyle sefer sayıları artırılacak. Anadolu yakasında 776, Avrupa Yakası’nda 820, Metrobüs hattında 320 olmak üzere toplam 1916 ek sefer düzenlenecek. Ayrıca, yoğunluk yaşanması beklenen bölgeler için yedek araçlar hazır bulundurulacak, gerekli hallerde takviye seferler düzenlenecek. Seferlerin sorunsuz yapılabilmesi için Avrupa ve Anadolu Yakası’nda toplamda 326 görevli sahada ve filo yönetim merkezlerinde çalışmalarını sürdürecek. Trafik yükünü azaltmak, vatandaşları toplu ulaşıma teşvik etmek amacıyla, Pazartesi günü sabah saat 06 ile 14 arasında toplu ulaşım ücretsiz yapılacak."

12 EYLÜL 2022 OTOBÜS, METRO VE METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Okulların açılacağı ilk gün olan 12 Eylül’de 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceği ifade edildi

Öte yandan servislerin İSPARK’lardan ücretsiz, arabalı vapurlardan öncelikli olarak faydalanacağı, okulların açıldığı gün Metro İstanbul ve İETT’nin 2 bin 248 ek sefer yaparak yaklaşık 500 bin ek yolcu taşıyacağı bilgisini paylaşıldı.

OTOBÜS, METRO VE METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

İstanbul'da bugün, okulların açıldığı ilk gün olması nedeniyle 06:00-14:00 saatleri arasında toplu ulaşım ücretsiz olacak.

