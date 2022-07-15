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Bugün otobüsler ücretsiz mi? 15 Temmuz İstanbul'da metro, Marmaray, İETT otobüsleri, tramvay bedava mı? 15 Temmuz 2022 Cuma

15.07.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün otobüslerin, metro, Marmaray, tramvay ve şehir hatlarının ücretsiz olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbullular konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Bugün otobüsler ücretsiz mi? 15 Temmuz İstanbul'da metro, Marmaray, İETT otobüsleri, tramvay, şehir hatları bedava mı? Merak edilen tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

Bugün otobüsler ücretsiz mi? 15 Temmuz İstanbul'da metro, Marmaray, İETT otobüsleri, tramvay bedava mı? 15 Temmuz 2022 Cuma

Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Bugün İstanbul'da metro, Marmaray, İETT otobüsleri, tramvay gibi toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. 15 Temmuz şehitleri 2016 yılından bu yana dualarla anılıyor. Peki Bugün otobüsler ücretsiz mi? 15 Temmuz İstanbul'da metro, Marmaray, İETT otobüsleri, tramvay, şehir hatları bedava mı? Ayrıntılar haberimizde...

15 TEMMUZ'DA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü otobüsler ücretsiz olarak hizmet verecek.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ İSTANBUL'DA METRO, MARMARAY, İETT, TRAMVAY, ŞEHİR HATLARI BEDAVA MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde Marmaray, Metro, İett, Tramvay ve Şehir Hatları gibi toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.

2 günlük normal tarifenin ardından 15 Temmuz'a denk gelen cuma günü, toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

15 TEMMUZ'UN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

15 Temmuz hain darbe girişimi, 15-16 Temmuz 2016 tarihlerinde gerçekleşti. TSK'da kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan bir grup asker, askeri darbe girişiminde bulundu. 15 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmî internet sitesi ve TRT'de yayınlanan bildiride ordunun yönetime el koyduğu belirtilerek OHAL ve sıkı yönetim ilan edildiği duyuruldu.

15 Temmuz şehitleri kimlerdir? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü şehitleri ve meslekleri

İstanbul'daki Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü jandarma tarafından kapatıldı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ve yaklaşık 50 kadar milletvekilinin mecliste bulunduğu sırada F-16 savaş uçakları meclis üzerinde uçuş yaparak parlamentoyu dört kez bombaladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı suikast girişiminde bulunuldu. Öte yandan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ve Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi darbeyi gerçekleştiren askerler tarafından rehin alındı.

15 Temmuz resmi tatil mi?

Yaşananlar üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel bir televizyon kanalına görüntülü bağlanarak darbecilere hiçbir şekilde imkan tanınmayacağını belirtti ve halkı darbeye tepki göstermek için meydanlara ve havalimanlarına çıkmaya davet etti.

Çağrının ardından, Türkiye'nin birçok ilinde darbe karşıtı protesto gösterileri düzenlendi. 16 Temmuz sabahı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda askerî darbe girişimi bastırıldı ve askerler silahları ile birlikte teslim oldu.

RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

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15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü metrobüs 15 temmuz otobüs
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