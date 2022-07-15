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  4. Bugün postaneler açık mı? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü PTT şubeleri çalışıyor mu, tatil mi?

Bugün postaneler açık mı? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü PTT şubeleri çalışıyor mu, tatil mi?

15.07.2022 06:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz'da postanelerin açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak edildi. İnternetten alışveriş yapan vatandaşlar satın aldıkları ürünün gelmesini bekliyor. Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki 15 Temmuz'da postaneler açık mı? 15 Temmuz'da PTT şubeleri çalışıyor mu, tatil mi? Ayrıntılar haberimizde...

Bugün postaneler açık mı? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü PTT şubeleri çalışıyor mu, tatil mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü sebebiyle çok sayıda vatandaş arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Öte yandan internetten satın aldıkları ürünlerin bir an önce ellerine ulaşmasını bekleyen vatandaşlar da konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki 15 Temmuz'da postaneler açık mı? 15 Temmuz'da PTT şubeleri çalışıyor mu, tatil mi? Merak edilen tüm bu soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

15 TEMMUZ'DA POSTANELER AÇIK MI?

15 Temmuz'da postaneler kapalı olacak.

15 TEMMUZ'DA PTT ŞUBELERİ ÇALIŞIYOR MU, KAPALI MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatildir. Dolayısıyla 15 Temmuz'da PTT Kargo hizmet vermeyecek.

RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

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15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü 15 temmuz postane
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