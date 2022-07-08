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Bugün postaneler açık mı? 8 Temmuz 2022 arefe günü postaneler çalışıyor mu, tatil mi?

08.07.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün yani Kurban Bayramı arifesinde postanelerin açık mı yoksa tatil mi olduğu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Kurban Bayramı'nın ilk günü 9 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Vatandaşlar bayram süresince paket gönderip gönderemeyeceklerini öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki bugün postaneler açık mı? 8 Temmuz 2022 arefe günü postaneler çalışıyor mu, tatil mi?

Bugün postaneler açık mı? 8 Temmuz 2022 arefe günü postaneler çalışıyor mu, tatil mi?

Bugün postanelerin çalışıp çalışmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki bugün postaneler açık mı? 8 Temmuz 2022 arefe günü postaneler çalışıyor mu, tatil mi? Merak edilen tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

AREFE GÜNÜ POSTANELER AÇIK MI?

Postaneler hafta içi 08:30- 17:30 saatleri arasında çalışıyor. Öğle arası 12.30-13.30'da veriliyor. Bilindiği üzere Kurban Bayramı tatili, arefe günü ile birlikte toplam 4,5 gün olarak idrak edilecek. Arefe günü de her sene yarım gün tatil olmaktadır. Buna göre 8 Temmuz 2022 Cuma yani arefe günü PTT öğlene kadar hizmet verecek.

KURBAN BAYRAMI'NDA POSTANELER AÇIK MI 2022?

Kurban Bayramı resmi tatildir. Ayrıca hafta sonu Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet verecektir.

Postaneler / PTT şuberleri hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı arefesi bu yıl 8 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. Bayramın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve 12 Temmuz Salı günü sona erecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Bayram tatili ile ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Bayram tatili hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan bayram tatilinin 17 Temmuz Pazar gününe kadar birleştirildiğini açıkladı. Böylelikle bayram tatili 9 gün oldu.

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar arefe gününün ne zaman ihya edileceğini merak ediyor. Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. O gün kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar için yarım gün mesai yapılacak.

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