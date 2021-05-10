Bugün resmî tatil mi? Banka, vergi daireleri ve PTT açık mi?

" Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri"

Bayram için geri sayım başladı. Ramazan Bayramının başlamasıyla birlikte banka, vergi daireleri, PTT gibi kurumlara çevrildi. Bu tarz kurumlarda çalışan personel, 9 gün idari izinli olacak. 8 Mayıs Cumartesi günü başlayan resmî tatil, bayram sonuna dek devam edecek.

NOTERLER AÇIK MI?

Noterlerin son durumu İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelgeyle birlikte belli oldu. Nöbetçi noterler ile buralarda çalışanlar da muaf olacak.

ADLİYELER AÇIK MI?

Mahkemelerin son durumu İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelgeyle birlikte belli oldu. Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar muaf olacak.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ!

Türkiye Barolar Birliği (TBB)'den yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı’nın Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi hükümleri ve Bakanlığın açıklamaları gereğince 3 ve 15 Mayıs'ta yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş, aylık, ücret ödemelerinin koronavirüs salgını tedbirlerine uyulmak suretiyle yoğunluğun önüne geçilerek daha güvenli ve rahat bir biçimde yapılabilmesi için TBB Yönetim Kurulu tarafından banka şube çalışma saatlerine ilişkin bir tavsiye kararı belirlendiği ifade edildi.

Yapılan açıklamada, "Buna göre üyeler, açık olacak şubelerinde yeteri kadar personel bulundurmak üzere müşteri kabul saatlerini 6, 7, 10 ve 11 Mayıs'ta saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, arife günü olan 12 Mayıs'ta saat 9.00-12.30 olarak belirleyebilecektir. Diğer günlerde şubelerde 10.00-16.00 saatlerinde hizmet verilmeye devam edilecektir. Toplumun, kendisinin ve çalışanların sağlığının korunmasına azami ölçüde çaba gösterilmesini teminen banka müşterilerinin; işlemlerinde ATM, internet ve mobil bankacılığı gibi şube dışı kanalları tercih etmelerini arz ve teşekkür ederiz." denildi.

Daha önce yayınlanan genelgeye göre ise, 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personelle hizmet verecek olan banka şubeleri ile burada çalışanlar muaf sayılacak.

10 MAYIS BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

10 Mayıs Pazartesi günü bankalar açık olacak ve çalışacak.





