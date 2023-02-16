BUGÜN SAHUR SAAT KAÇTA? 17 Şubat 2023 Miraç Kandili için sahur saatleri ve Diyanet il il imsak vakti

Sahur saati ve imsaki vakti konu başlıkları Miraç Kandili'nde oruç tutmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Hazreti Muhammed’in (s.a.v.) Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili 17 Şubat 2023 Cuma günü idrak edilecek. Bu anlamlı gün öncesi birçok kişi internette "Bugün sahur saat kaçta?" sorusunu araştırıyor. 17 Şubat 2023 Cuma günü Miraç Kandili için sahur saatleri haberimizde...

BUGÜN SAHUR SAAT KAÇTA?

Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü idrak edilecek. Birçok kişi bu gece sabaha karşı sahura kalkacak. İşte sahur saatleri:

17 Şubat 2023 Cuma İstanbul'da imsak vakti: 06:25

17 Şubat 2023 Cuma Ankara'da imsak vakti: 06:08

17 Şubat 2023 Cuma İzmir'de imsak vakti: 06:32

DİYANET İL İL İMSAK VAKTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il için haftalık namaz vakitlerini yayımladı.

81 İL İÇİN İMSAK VAKTİ SAATLERİ

MİRAÇ NE DEMEK?

Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.

Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa'nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Hz. Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR, İBADETLERİ NELERDİR?

Peygamber Efendimiz (S.A.V) bu gece pek çok rûhânî ahvâl ve ikrâma kavuşmuş olmakla birlikte hiç bir kulun ulaşamayacağı manevi alemlere varmıştır. İşte bu gece her yıl Miraç Kandili olarak idrak edilir. Bu gecede şu ibadetleri yapılması tavsiye edimiştir:

1- ORUÇ TUTMAK

Recep ayının 27. gecesine denk gelen Mîraç Kandili’nin gündüzünde oruç tutulması tavsiye edilmektedir.

Din adamları Miraç Kandili hakkında, "Gündüzünde oruçlu bulunmalıdır. Ma’sıyete dâir olmaksızın yapılacak her duânnın kabulü inâyet-i ilâhiyyeden umulur." demiştir.

2- KAZA VE NAFİLE NAMAZI KILMAK

Miraç’taki en mühim hususlardan biri, beş vakit namazın farz kılınmasıdır. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

3- KUR'ÂN-I KERÎM OKUMAK

Mîraç gecesinde Peygamber Efendimiz’e (S.A.V) hediye edilenlerden biri de Bakara Sûresi’nin son iki ayetidir. (bk. Müslim, Îman, 279) Allah dostları bu gece çokça Kur’ân-ı Kerîm okunmasını tavsiye buyurmuşlardır.

Kütüb-ü Sitte’de Abdullah Bin Mesut’tan -radıyallâhu anh- rivayet olunan bir hadis-i şerifte söyle buyrulmuştur:

"Her kim geceleyin Bakara Sûresi'nden bu iki âyeti okursa ona yeter."

Ebû Zerr -radıyallâhu anh-:

“−Yâ Rasûlallâh! Bana nasihatte bulun!” dediğinde Âlemlerin Efendisi:

“−Kur’ân okumaya ve Allâh’ı zikretmeye bak, çünkü Kur’ân yeryüzünde senin için bir nûr, gökyüzünde de bir azıktır.” buyurmuştur. (İbn-i Hibbân, II, 78)

4- TEVBE İSTİĞFAR ETMEK

Allah Teâla şirke düşmeyenlerin büyük günahlarını affedeceğini bu gecede müjdelemiştir. (bk. Müslim, Îman, 279)

Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz: “Ben, günde yüz kere istiğfâr ederim...” (Müslim, Zikir, 42) buyurmuşlardır.

5- DUA ETMEK

Bu mübârek geceler, Rabbimize duâ ve niyazda bulunma zamanlarıdır.

Ayet-i kerîmede buyrulur:

“(Ey Rasûlüm!) De ki: Sizin duâ ve niyâzlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?..” (el-Furkân, 77)

6- SALAVAT GETİRMEK

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e salavat getirmeyi Allah Teâla emretmiştir. Ayrıca hadis-i şeriflerde salavat getirenin bütün sıkıntılarının gideririleceği bildirilmiştir.

7- SADAKA VERMEK

Allah yolunda infakta bulunup sadaka vermenin kişiyi pek çok tehlike ve belâlardan muhâfaza edeceği, buna ilâveten sadaka sahibini muhabbetullâh’a nâil eyleyeceği unutulmamalıdır. Bu müstesnâ geceler de sadaka vermeye en güzel vesilelerdir.

8- TEFEKKÜRDE BULUNMAK

"Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.



