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Bugün Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıldönümü! TSK'dan sürpriz klip

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 08:23 | Son Güncelleme

Bugün Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası sayılan Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıldönümü. TSK, sosyal medya hesabından, Sakarya Meydan Muharebesinin yıl dönümü dolayısıyla bir klip yayınladı. Klipte dikkat çeken görüntüler yer aldı.

TSK'nın sosyal medya hesaplarında yayınlanan klipte, "Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos - 13 Eylül 1921) Şehit ve Gazilerimizi Saygı ve Minnetle Anıyoruz" denildi.

ATATÜRK'ÜN SÖZÜNE YER VERİLDİ

Klipte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça terk olunamaz.” sözüne yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
sakarya meydan muharebesi Atatürk TSK 23 ağustos

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Çok büyük adamdı.
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan uğruna canını feda etmiş tüm şehitlerimize Allahtan rahmet eder, gazilerimize şükranlarımı sunarım. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk sonsuza kadar kurucumuz ve liderimiz olarak kalacaktır. Çocuklarımızı onu, zaferlerini ve devrimlerini öğreterek yetiştireceğiz. Yaşasın laik, bağımsız, demokratik Türkiye Cumhuriyeti.
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