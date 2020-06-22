Bugün Seçim Olsa Seçmen Davranışı Nasıl Olur?

Ankette ilk sorulan soru “Sizce Türkiye’nin en büyük sorunu nedir? “oldu. Soruya katılımcıların yüzde 35,7’si “Ekonomi ve İşsizlik”, yüzde 20’si “Kürt Sorunu”, yüzde 14,7’si “Cumhurbaşkanlığı Sistemi”, yüzde 10,6’sı “Demokrasinin Olmayışı”, yüzde 6,6’sı “Hukuk Sisteminin Mevcut Durumu” yanıtlarını verdi.

“Türkı̇ye’nı̇n temel sorunlarına ve çözümlerı̇ne dönük seçmen tutum, algı ve eğı̇lı̇mlerı̇ saha araştırması”adıyla yapılan anket İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Diyarbakır, Van, Batman, Antalya, Bingöl, Erzurum, Antep, Hakkâri, Konya, Mardin, Mersin, Samsun, Şırnak ve Tunceli’de gerçekleştirildi.

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, seçmen davranışını belirlemek amacıyla 8-14 Haziran tarihleri arasında bin 248 kişiyle telefon ve online anket yaptı.

Merkezi Diyarbakır’da bulunan Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi’nin 18 ilde yaptığı anketin sonucuna göre, seçmenlerin yüzde 9’u yeni kurulan partilere yöneldi. Ankete göre AKP’nin oyu yüzde 30’lara kadar düştü.

Sorunları Kim Çözebilir?

Peki bu sorunları hangi parti çözebilir? Katılımcılara göre Türkiye’nin önemli sorunlarını çözmeye en yakın ilk 5 parti şöyle sıralandı:” Yüzde 27,1’i AKP, yüzde 21,2 CHP, yüzde 10,3 HDP, yüzde 7,9 MHP, yüzde 7,2 İYİ Parti”. Katılımcıların yüzde 15,1’i ise “hiçbiri” yanıtını verdi. Türkiye’nin en önemli sorununun “Ekonomi ve İşsizlik” olduğunu düşünen katılımcıların yüzde 47,1’i çözümü “istihdam alanlarının arttırılması”nda görüyor.

“Kürt Sorunu”nu Türkiye’nin öncelikli meselesi olarak görenlerin Yüzde 35,2’si çözümü “hükümetin çözüm politikalarını benimsemesi”nde bulurken, Cumhurbaşkanlığı sistemini sorun olarak görenlerin yüzde 85,9’u çözümün, Cumhurbaşkanlığı sisteminin değişmesinde olduğunu söyledi.

Seçmen Milletvekilliklerinin Düşürülmesine Ne Diyor?

Araştırmaya katılanlara yöneltilen sorulardan biri de “CHP ve HDP’li milletvekillerinin vekilliklerinin düşürülüp tutuklanmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? sorusu oldu. Bu soruya verilen yanıtlarda; Yüzde 22 “Yanlış buluyorum”, yüzde 15,3 “Yasalar gereği”, yüzde 9,5 “Demokratik olmadığını düşünüyorum”, yüzde 7,4 “Destekliyorum”, yüzde 6,6 “Halkın iradesine darbe”, yüzde 4,8 “Hukuka aykırı”,- yüzde 4,6 “Seçmen iradesinin gaspı”, yüzde 3 “AKP-MHP’nin sivil darbesi”, yüzde 2,1 “Adaletsizlik”, yüzde 1,9

“Diktatörlük-tek adam sistemi” olarak değerlendirdi.