HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 29 Mayıs akbil ücretsiz mi, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde otobüs, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 29 Mayıs akbil ücretsiz mi, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde otobüs, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?

29.05.2023 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle 29 Mayıs'ta otobüs, metro, metrobüs, Marmaray gibi toplu taşımalara ilişkin detaylar merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs akbil ücretsiz mi, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde otobüs, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 29 Mayıs akbil ücretsiz mi, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde otobüs, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?

Bugün toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığı vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Fatih Sultan Mehmet'in ordusu 6 Nisan'dan 29 Mayıs 1453'e kadar süren kuşatma sonucunda o zamanki adı Konstantinopolis olan İstanbul'u fethetti ve Bizans imparatorluğu sona erdi.
Bu sene 29 Mayıs Pazartesi günü İstanbul’un fethinin 570 yılı kutlanıyor. Peki, bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs akbil ücretsiz mi, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde otobüs, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı? İşte detaylar...

29 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak.

Marmaray da fetih gününde ücretsiz olarak İstanbullulara hizmet verecek.

istanbul metro ücretsiz mi

29 MAYIS OTOBÜS, METRO, METROBÜS, MARMARAY BEDAVA MI?

İBB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünün kutlanacağı 29 Mayıs Pazartesi günü İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanılacaktır. Buna göre; Metro İstanbul işletmesinde bulunan raylı sistem hatlarında kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları ücretsiz seyahat edebilecektir."

İSTANBUL'UN FETHİ'NİN ÖNEMİ

Fatih Sultan Mehmet'in ordusu 6 Nisan'dan 29 Mayıs 1453'e kadar süren kuşatma sonucunda o zamanki adı Konstantinopolis olan İstanbul'u fethetti ve Bizans imparatorluğu sona erdi.

  1. Mehmet, 1453 yılında henüz 21 yaşındayken uzun yüzyıllar boyu ele geçirilemeyen Bizans'ın elindeki İstanbul'u 54 günlük bir kuşatmanın ardından fethederek "Fatih" unvanını aldı. Fetih sırasında gemileri karadan yürütüp Haliç'e indirerek savaşın seyrini değiştiren Fatih Sultan Mehmet, bu fetihle Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı açtı. İstanbul'un fethinden sonra şehrin yağmalanmasına izin vermeyerek can ve mal güvenliği garantisi verdiği halkın gönlünü kazanan Fatih Sultan Mehmet, fethin sembolü olarak Ayasofya Kilisesi'ni camiye çevirdi. Sultanlığı döneminde 25 seferi bizzat yöneten Fatih, babası 2. Murat döneminde 880 bin kilometrekare olarak devraldığı Osmanlı topraklarını, 2 milyon 214 bin kilometrekareye ulaştırdı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde etkili olacakMeteoroloji uyardı! Ülke genelinde etkili olacak
Kılıçdaroğlu paylaşımı! 'Desteklediğim için...'Kılıçdaroğlu paylaşımı! 'Desteklediğim için...'
Faik Öztrak seçimlerle ilgili saat 19.00'u işaret etmişti! Açıklama geldi: 'Bize ulaşan sonuçlara göre nefes nefese bir yarış var'uçlara göre nefes nefese bir yarış varFaik Öztrak seçimlerle ilgili saat 19.00'u işaret etmişti! Açıklama geldi: 'Bize ulaşan sonuçlara göre nefes nefese bir yarış var'uçlara göre nefes nefese bir yarış var
Anahtar Kelimeler:
İstanbul’un Fethi

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den 'Erdoğan' paylaşımı

Muharrem İnce'den 'Erdoğan' paylaşımı

Bir tek o ilde oyun rengi değişti!

Bir tek o ilde oyun rengi değişti!

"O kadar antipatiksiniz ki... Yazık" Demet Akbağ oyunu kullandı!

"O kadar antipatiksiniz ki... Yazık" Demet Akbağ oyunu kullandı!

"İkisini birden seviyordum" diyerek özel hayatına dair itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

"İkisini birden seviyordum" diyerek özel hayatına dair itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

Tanju Özcan'dan çok konuşulacak çağrı! 'İmamoğlu derhal...'

Tanju Özcan'dan çok konuşulacak çağrı! 'İmamoğlu derhal...'

Erdoğan halka seslendi! Ekonomi mesajları dikkat çekti

Erdoğan halka seslendi! Ekonomi mesajları dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Doğduğundan beri gözleri görmüyor! “Kimse nedenini bilmiyor”

Doğduğundan beri gözleri görmüyor! “Kimse nedenini bilmiyor”

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.