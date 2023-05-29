BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 29 Mayıs akbil ücretsiz mi, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde otobüs, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?

Bugün toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığı vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Fatih Sultan Mehmet'in ordusu 6 Nisan'dan 29 Mayıs 1453'e kadar süren kuşatma sonucunda o zamanki adı Konstantinopolis olan İstanbul'u fethetti ve Bizans imparatorluğu sona erdi.

Bu sene 29 Mayıs Pazartesi günü İstanbul’un fethinin 570 yılı kutlanıyor. Peki, bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs akbil ücretsiz mi, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde otobüs, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı? İşte detaylar...

29 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak.

Marmaray da fetih gününde ücretsiz olarak İstanbullulara hizmet verecek.

29 MAYIS OTOBÜS, METRO, METROBÜS, MARMARAY BEDAVA MI?

İBB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünün kutlanacağı 29 Mayıs Pazartesi günü İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanılacaktır. Buna göre; Metro İstanbul işletmesinde bulunan raylı sistem hatlarında kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları ücretsiz seyahat edebilecektir."

İSTANBUL'UN FETHİ'NİN ÖNEMİ

Fatih Sultan Mehmet'in ordusu 6 Nisan'dan 29 Mayıs 1453'e kadar süren kuşatma sonucunda o zamanki adı Konstantinopolis olan İstanbul'u fethetti ve Bizans imparatorluğu sona erdi.