Bugün Türkiye ve dünyada neler yaşandı? Asgari ücret zammı, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği, Sarallar'a operasyon, Aykut Erdoğdu'nun istifası...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugün öne çıkan haberler;

ARA ZAM İÇİN ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANDI

Yaklaşık 7 milyon çalışanın beklediği ara zam için Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplandı. Toplantı öncesi TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve TÜRK–İŞ Başkanı Ergün Atalay ile kameraların karşısına geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Bu çalışmaların yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum." diye konuştu. Gelen ilk bilgilere göre iki başlıkta anlaşma sağlandı. Buna göre asgari ücretteki artış temmuzdan itibaren geçerli olacak ve asgari ücrete vergi muafiyeti, yeni zamla ulaşılan rakam için de uygulanacak.

JONHSON, ERDOĞAN'A TÜRKÇE BÖYLE SESLENDİ: "ÇOK GÜZEL"

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında iki ülkenin NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü mutabakat imzalanması dünya basınında geniş yankı uyandırırken, zirveye bugün yaşanan bir diyalog damga vurdu. ABD Başkanı Biden ve Stoltenberg'in de olduğu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret eden İngiltere Başbakanı Johnson, Türkçe olarak "Çok güzel" dedi. Bu sözler sonrası Erdoğan'ın kahkaha attığı görüldü.

AYKUT ERDOĞDU VE EŞİ CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Eski eşinin paylaştığı ses kaydı sonrası CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve eşi Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Tuba Torun Erdoğdu, partisinden istifa etti.

KRİTİK ANLAŞMA SONRASI TÜRKİYE'DEN İLK HAMLE

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine Türkiye'nin yeşil ışık yakması sonrasında dikkat çeken bir açıklama yaptı. 33 kişinin dosyalarının beklediğini ifade eden Bozdağ "Mutabakattan sonra bunların iadesi hususunu yeniden yazacağız ve hatırlatacağız" dedi.

MOTORİNDE 2,50 TL İNDİRİM

Motorinin litre fiyatına 2,50 lira indirim yapıldı. Söz konusu indirim pompaya yansıdı. 22 Haziran Çarşamba günü yapılan 25 kuruşluk indirimin ardından ise benzin fiyatlarında henüz herhangi bir değişiklik olmadı.

SARALLAR'A OPERASYON!

İstanbul'da Sarallar adıyla bilinen topluluğa yönelik 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Liderliğini Alaattin Saral adıyla bilinen İlyas Saral ve Ertan Acar'ın yürüttüğü çeteye yönelik operasyonda iş insanı ve BJK eski yöneticisi Erdal Acar da dahil olmak üzere 117 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonda ayrıca çok sayıda tabanca, suikast silahı, senet ve dijital materyal ele geçirildi.

EMRE MOR, FENERBAHÇE'DE!

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te forma giyen ve performansıyla dikkat çeken Emre Mor transferini resmen açıkladı. Sarı - lacivertlilerden yapılan açıklamada "Kulübümüz, Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır." ifadelerine yer verildi.

TACİZLE YARGILANAN ARDA TURAN İÇİN KARAR

Futbolcu Arda Turan'ın, şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada beraatine yönelik hükmün istinaf mahkemesince bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada ikinci kez beraat kararı verildi.

ALİ AĞAOĞLU KALP KRİZİ GEÇİRDİ

İş insanı Ali Ağaoğlu, öğle saatlerinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Ali Ağaoğlu'na anjiyo tedavisi uygulandı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Ağaoğlu'nun tedavisi hastanede devam ediyor.

SAN DİEGO'DAKİ UFO İDDİASI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

ABD'nin San Diego bölgesinde gökyüzünde aniden beliren gizemli ışıklar gündeme oturdu. Çok sayıda kişi tarafından görülen ışıklar UFO iddialarına yol açtı. Pasifik Okyanusu üzerinde beliren cisimlerin ne olduğuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



