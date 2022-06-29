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  4. Bugün Türkiye ve dünyada neler yaşandı? Asgari ücret zammı, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği, Sarallar'a operasyon, Aykut Erdoğdu'nun istifası...

Bugün Türkiye ve dünyada neler yaşandı? Asgari ücret zammı, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği, Sarallar'a operasyon, Aykut Erdoğdu'nun istifası...

29.06.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son 24 saatte Türkiye ve dünya gündeminde, günün öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Asgari ücret zammı, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği, Sarallar'a operasyon, Aykut Erdoğdu'nun istifası... İşte tüm detaylar.

Bugün Türkiye ve dünyada neler yaşandı? Asgari ücret zammı, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği, Sarallar'a operasyon, Aykut Erdoğdu'nun istifası...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugün öne çıkan haberler;

ARA ZAM İÇİN ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANDI

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Yaklaşık 7 milyon çalışanın beklediği ara zam için Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplandı. Toplantı öncesi TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve TÜRK–İŞ Başkanı Ergün Atalay ile kameraların karşısına geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Bu çalışmaların yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum." diye konuştu. Gelen ilk bilgilere göre iki başlıkta anlaşma sağlandı. Buna göre asgari ücretteki artış temmuzdan itibaren geçerli olacak ve asgari ücrete vergi muafiyeti, yeni zamla ulaşılan rakam için de uygulanacak.

SON DAKİKA | Asgari ücrete ara zam için flaş gelişme! 2 konuda anlaşma sağlandı! Kritik gün yarın...SON DAKİKA | Asgari ücrete ara zam için flaş gelişme! 2 konuda anlaşma sağlandı! Kritik gün yarın...

JONHSON, ERDOĞAN'A TÜRKÇE BÖYLE SESLENDİ: "ÇOK GÜZEL"

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Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında iki ülkenin NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü mutabakat imzalanması dünya basınında geniş yankı uyandırırken, zirveye bugün yaşanan bir diyalog damga vurdu. ABD Başkanı Biden ve Stoltenberg'in de olduğu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret eden İngiltere Başbakanı Johnson, Türkçe olarak "Çok güzel" dedi. Bu sözler sonrası Erdoğan'ın kahkaha attığı görüldü.

NATO zirvesine damga vuran olay! Boris Johnson'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'Çok güzel'NATO zirvesine damga vuran olay! Boris Johnson'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'Çok güzel'

AYKUT ERDOĞDU VE EŞİ CHP'DEN İSTİFA ETTİ

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Eski eşinin paylaştığı ses kaydı sonrası CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve eşi Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Tuba Torun Erdoğdu, partisinden istifa etti.

SON DAKİKA | Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun Erdoğdu CHP'den istifa ettiSON DAKİKA | Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun Erdoğdu CHP'den istifa etti

KRİTİK ANLAŞMA SONRASI TÜRKİYE'DEN İLK HAMLE

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine Türkiye'nin yeşil ışık yakması sonrasında dikkat çeken bir açıklama yaptı. 33 kişinin dosyalarının beklediğini ifade eden Bozdağ "Mutabakattan sonra bunların iadesi hususunu yeniden yazacağız ve hatırlatacağız" dedi.

SON DAKİKA | NATO'daki mutabakat sonrası Türkiye'den İsveç ve Finlandiya açıklaması! 'Yeniden yazacağız ve hatırlatacağız'SON DAKİKA | NATO'daki mutabakat sonrası Türkiye'den İsveç ve Finlandiya açıklaması! 'Yeniden yazacağız ve hatırlatacağız'

MOTORİNDE 2,50 TL İNDİRİM

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Motorinin litre fiyatına 2,50 lira indirim yapıldı. Söz konusu indirim pompaya yansıdı. 22 Haziran Çarşamba günü yapılan 25 kuruşluk indirimin ardından ise benzin fiyatlarında henüz herhangi bir değişiklik olmadı.

SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatlarında tabelalar değişti! Bu gece yeniden... Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatlarında tabelalar değişti! Bu gece yeniden... Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

SARALLAR'A OPERASYON!

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İstanbul'da Sarallar adıyla bilinen topluluğa yönelik 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Liderliğini Alaattin Saral adıyla bilinen İlyas Saral ve Ertan Acar'ın yürüttüğü çeteye yönelik operasyonda iş insanı ve BJK eski yöneticisi Erdal Acar da dahil olmak üzere 117 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonda ayrıca çok sayıda tabanca, suikast silahı, senet ve dijital materyal ele geçirildi.

Sarallar grubuna dev operasyon! İş adamı Erdal Acar da dahil çok sayıda kişiye gözaltıSarallar grubuna dev operasyon! İş adamı Erdal Acar da dahil çok sayıda kişiye gözaltı

EMRE MOR, FENERBAHÇE'DE!

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Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te forma giyen ve performansıyla dikkat çeken Emre Mor transferini resmen açıkladı. Sarı - lacivertlilerden yapılan açıklamada "Kulübümüz, Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır." ifadelerine yer verildi.

Son dakika: Fenerbahçe, Emre Mor transferini resmen açıkladı! Galatasaray'ın eski oyuncusu Emre Mor artık Fenerbahçeli...Son dakika: Fenerbahçe, Emre Mor transferini resmen açıkladı! Galatasaray'ın eski oyuncusu Emre Mor artık Fenerbahçeli...

TACİZLE YARGILANAN ARDA TURAN İÇİN KARAR

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Futbolcu Arda Turan'ın, şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada beraatine yönelik hükmün istinaf mahkemesince bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada ikinci kez beraat kararı verildi.

Arda Turan davasında flaş gelişme! Özlem Şahin'e cinsel tacizde bulunduğu iddia edilmiştiArda Turan davasında flaş gelişme! Özlem Şahin'e cinsel tacizde bulunduğu iddia edilmişti

ALİ AĞAOĞLU KALP KRİZİ GEÇİRDİ

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İş insanı Ali Ağaoğlu, öğle saatlerinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Ali Ağaoğlu'na anjiyo tedavisi uygulandı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Ağaoğlu'nun tedavisi hastanede devam ediyor.

Son Dakika: İş insanı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi! Sağlık durumu nasıl? İlk açıklama geldiSon Dakika: İş insanı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi! Sağlık durumu nasıl? İlk açıklama geldi

SAN DİEGO'DAKİ UFO İDDİASI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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ABD'nin San Diego bölgesinde gökyüzünde aniden beliren gizemli ışıklar gündeme oturdu. Çok sayıda kişi tarafından görülen ışıklar UFO iddialarına yol açtı. Pasifik Okyanusu üzerinde beliren cisimlerin ne olduğuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD'de gökyüzünde gizemli ışıklar görüldü! San Diego'daki UFO iddiası sosyal medyada gündem olduABD'de gökyüzünde gizemli ışıklar görüldü! San Diego'daki UFO iddiası sosyal medyada gündem oldu


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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret NATO Recep Tayyip Erdoğan Arda Turan
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