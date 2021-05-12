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Bugün ve yarın AVM'ler açık mı? Bayramda AVM'ler çalışıyor mu?

12.05.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mübarek Ramazan ayının son günü olan Arefe Günü idrak edildi. Vatandaşlar bayramda AVM'lerin açık olup olmadığını merak etmeye başladı. Peki bayramda AVM'ler açık mı? Bayramda AVM'ler çalışıyor mu? İşte yanıtı...

Bugün ve yarın AVM'ler açık mı? Bayramda AVM'ler çalışıyor mu?

Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayının son günü olan Arefe Günü bugün idrak ediyor. 12 Mayıs Arefe Günü ve bayramda AVM'ler açık mı sorusu merak ediliyor. Peki bugün Arefe Günü'nde ve yarın bayramda AVM'ler açık mı?

BUGÜN VE YARIN AVM'LER AÇIK MI? 12 MAYIS AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA AVM'LER ÇALIŞIYOR MU?

Vatandaşların bayram öncesi merakla araştırdığı konular arasında Arefe Günü ve bayramda AVM'ler açık mı sorusu yer alıyor. Uygulanan tam kapanma tedbirleri kapsamında Arefe Günü ve bayramda AVM'ler kapalı olacak. 17 Mayıs'a kadar İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde belirtilen yerler ise açık olup hizmet vermeye devam edecek.

AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA AÇIK OLAN YERLER NERELER?

Arefe Günü ve Ramazan Bayramı'nda özel olarak açık olacak bir yer bulunmuyor. Fakat İçişleri Bakanlığı'nın daha önce yayınladığı tam kapanma genelgesinde belirtilen yerler, belirtilen saat aralıklarında açık olup hizmetlerini sürdürecek. Buna göre Arefe Günü ve bayramda açık olacak yerler şöyle:

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00 ve 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak koşuluyla (engelli vatandaşlarımız dışında) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.

Yine aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere veya adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler. Yukarıda belirtilmiş olan uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı gününde geçerli olacak, zincir marketler ise Pazar günleri kapalı kalacak ve hizmet vermeyecek.

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Ramazan Bayramı tam kapanma

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