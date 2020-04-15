'Bugün ya da yarın açıklanabilir' diyerek duyurdu! Sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge hazırlanıyor

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, şu ifadeleri kullandı:

'GAZETE DAĞITIMINDA BİR SORUN YAŞANMAYACAK'

Edindiğim bilgilere göre bu hafta sonu gelecek sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir genelge hazırlanıyor. Geçen haftadan çıkarılan bir takım derslerin sonucu da bu genelgeye yansıyacak, öyle anlaşılıyor.

Bu hafta sokağa çıkma yasağı kapsamında gazete dağıtımında bir sorun yaşanmayacağı ifade ediliyor, bunun altı çiziliyor. Üzerinde çalışılan genelge ile bu detaylandırılacak. Ancak yine edindiğim ilk bilgiler doğrultusunda şunu söyleyebilirim ki yetki belgeleri verilecek. Gazetelerin mahalle mahalle dağıtılmasının önü açılacak.

