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  4. Son dakika: Bugün yapılması beklenen Bilim Kurulu toplantısı ertelendi

Son dakika: Bugün yapılması beklenen Bilim Kurulu toplantısı ertelendi

23.02.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında, "23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile COVID-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması, 1 Mart 2022 Salı gününe ertelenmiştir." denildi.

Son dakika: Bugün yapılması beklenen Bilim Kurulu toplantısı ertelendi

Son dakika haberi: Bugün yapılması beklenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının 1 Mart'a ertelendiği duyuruldu.

Ayrıntılar geliyor...

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