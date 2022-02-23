Son dakika: Bugün yapılması beklenen Bilim Kurulu toplantısı ertelendi

Sağlık Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında, "23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile COVID-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması, 1 Mart 2022 Salı gününe ertelenmiştir." denildi.
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