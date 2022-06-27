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Bugün Yeni Zelanda’dan fırlatılacaktı! Şok karar

27.06.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) büyük önem verdiği CAPSTONE uzay aracının fırlatılışı ileri bir tarihe ertelendi. Artemis Projesi’nde yer alacak uzay aracı CAPSTONE, yapılan planlamaya göre erteleme kararı alınmasaydı bugün Yeni Zelanda’dan fırlatılacaktı. Ancak NASA, Rocket Lab ve Advanced Space son sistem kontrolleri yapmasına imkan tanımak aracıyla bugüne planlanan fırlatma girişiminden vazgeçti.

Bugün Yeni Zelanda’dan fırlatılacaktı! Şok karar

NASA’nın Artemis Projesi’nde yer alacak uzay aracı CAPSTONE’un bugün Yeni Zelanda’dan yapılması beklenen fırlatmasının ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi. NASA’dan yapılan açıklamada, kararın CAPSTONE uzay görevini birlikte yürüten paydaşlar tarafından ortaklaşa alındığı belirtilerek, "NASA, Rocket Lab ve Advanced Space, Rocket Lab’ın son sistem kontrollerini yapmasına imkan tanımak amacıyla CAPSTONE görevi için 27 Haziran’da planlanan fırlatma girişiminden vazgeçti" ifadelerine yer verildi.

Ekiplerin, bir sonraki fırlatma girişiminin tarihini hava durumu ve teknik faktörleri göz önüne alarak belirleyeceği belirtildi.

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NASA’YA VERİ SAĞLAYACAKTI

45 çalışanlı küçük bir şirket olan Advanced Space tarafından geliştirilen 55 kilo ağırlığındaki CAPSTONE uzay aracının, bir kutu büyüklüğünde olduğu kamuoyuna yansımıştı.

NASA erteleme-2

Ay’a inmeyeceği belirtilen aracın, Artemis Projesi’nin bir parçası olarak mürettebatlı bir uzay istasyonunun inşa edilmesi için Ay yörüngesinde keşif yapacağı açıklanmış, elde edilen verilerin NASA’ya aktarılacağı duyurulmuştu. (İHA)

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