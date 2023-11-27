HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. BUGÜN ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL Mİ? 27 Kasım 2023 Zonguldak'ta okullar kapalı mı, açık mı? Valilikten kar tatili açıklaması

BUGÜN ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL Mİ? 27 Kasım 2023 Zonguldak'ta okullar kapalı mı, açık mı? Valilikten kar tatili açıklaması

27.11.2023 06:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporuna göre 27 Kasım 2023 Pazartesi günü birçok ilde kar yağışı ve yağmur görülecek. Zonguldak Valiliği konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Peki, bugün Zonguldak'ta okullar tatil mi? 27 Kasım 2023 Zonguldak'ta okullar kapalı mı, açık mı? İşte valilik tarafından yapılan kar tatili açıklaması..:

BUGÜN ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL Mİ? 27 Kasım 2023 Zonguldak'ta okullar kapalı mı, açık mı? Valilikten kar tatili açıklaması

Zonguldak'ta okulların tatil olup olmadığını merak edenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Kentte kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor. Zonguldak Valiliği'ndan kar tatili açıklaması geldi. Zonguldak'ta okullar tatil edildi.

ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak'ta okullar tatil edildi.

Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayısıyla ilimiz genelinde 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.''

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU

Yarın İstanbul'da okullar tatil mi

Yarın İstanbul'da okullar tatil mi

Yarın İstanbul'da okullar tatil mi

Yarın İstanbul'da okullar tatil mi

Yarın İstanbul'da okullar tatil mi

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB acı haberi duyurdu: 3 asker şehit olduMSB acı haberi duyurdu: 3 asker şehit oldu
Mahalle bekçisi eşini öldürüp intihar ettiMahalle bekçisi eşini öldürüp intihar etti
İskenderun'da cadde ve sokaklar göle döndüİskenderun'da cadde ve sokaklar göle döndü
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Zonguldak Valiliği bugün okullar tatil mi okullar tatil mi
En Çok Okunan Haberler
''VAR kayıtları, Türkiye'yi ayağa kaldırır!''

''VAR kayıtları, Türkiye'yi ayağa kaldırır!''

En favori yarışmacılardandı! Şoke eden ayrılık

En favori yarışmacılardandı! Şoke eden ayrılık

Ahırda cesedi bulunan çobanın ölüm sebebi belli oldu!

Ahırda cesedi bulunan çobanın ölüm sebebi belli oldu!

Yağmurlu havada gelen siparişe kurye isyan etti: Yüzerek geliyorum

Yağmurlu havada gelen siparişe kurye isyan etti: Yüzerek geliyorum

Yemen açıklarında İsrail bağlantılı bir gemi kaçırıldı! 2 Türk mürettebat da var

Yemen açıklarında İsrail bağlantılı bir gemi kaçırıldı! 2 Türk mürettebat da var

AK Parti'de 'temayül yoklaması' heyecanı!

AK Parti'de 'temayül yoklaması' heyecanı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kan donduran olay! Yardım ettiğini söyleyen otel çalışanı da tecavüz etti

Kan donduran olay! Yardım ettiğini söyleyen otel çalışanı da tecavüz etti

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.