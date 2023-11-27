BUGÜN ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL Mİ? 27 Kasım 2023 Zonguldak'ta okullar kapalı mı, açık mı? Valilikten kar tatili açıklaması

Zonguldak'ta okulların tatil olup olmadığını merak edenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Kentte kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor. Zonguldak Valiliği'ndan kar tatili açıklaması geldi. Zonguldak'ta okullar tatil edildi.

ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak'ta okullar tatil edildi.

Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayısıyla ilimiz genelinde 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.''

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