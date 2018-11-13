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Bugünden itibaren hava soğuyacak! (13 Kasım Salı güncel hava durumu raporu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 08:41 | Son Güncelleme

Hava durumu raporuna ilişkin son güncel bilgiler Meteoroloji'den geldi. 13 Kasım Salı hava durumu raporuna göre, yurdun Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli’nin kıyı kesimleri, Yalova, Çanakkale’nin doğu, Balıkesir ve Bursa’nın kuzey ilçeleri, Sinop, Tokat, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bugünden itibaren hava soğuyacak! (13 Kasım Salı güncel hava durumu raporu)

Yağışların Trabzon ve Rize ile Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ile 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 13

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, zamanla sağanak yağışlı 14

İzmir: Az bulutlu 18

Adana: Parçalı ve az bulutlu 25

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla kuzey kesimleri sağanak yağışlı 16

Antalya: Az bulutlu ve açık 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13

Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 19

İHA

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Meteoroloji hava durumu istanbul Ankara izmir

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yav he he. Hazırız. Kışlıklar hazır. Lastikleri de değiltirdik. Battaniyeler parkalar atkılar eldivenler hazır. Zincir takoz çekme halatı teflektör hazır. Çocuklar içinde antifirizli su aldım. Merak etmeyin hazırız. İsterse buz devri geri geksin.
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