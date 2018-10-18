Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...

İşte kısa sürede ücretsiz şekilde indirebileceğiniz popüler uygulamalar.
'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'
İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: Türkler Türkiye'de azınlık olacak!
Times'dan olay yazı: Erdoğan 'Kaşıkçı' olayını kullanıyor
Yerel seçim için İstanbul anketinden çıkan isim belli oldu
Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!
400 bin TL değerindeki İngiliz yarış atı yavrusuyla birlikte çalındı
Edirne'de turist akını sonrası esnaflar harekete geçti
Okuyucu Yorumları 0 yorum