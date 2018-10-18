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Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.10.2018 10:32 | Son Güncelleme

Bugüne kadar Android cihazlar için parayla satılan popüler uygulamaların bazıları bu sabah resmen bedava oldu! Hala indirmediyseniz dikkat...

İşte kısa sürede ücretsiz şekilde indirebileceğiniz popüler uygulamalar.

Bunları hala indirmediyseniz dikkat!

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Hitman

Hitman
Efsane oyun Hitman artık ücretsiz! Oyunda 150 görev ve 10 adet de kontrat bulunuyor. Oyununun yapısına baktığımızda, Hitman filminden de bildiğiniz, suikastçı bir ajanı canlandırıyorsunuz.
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Digital Dashboard GPS Pro

Digital Dashboard GPS Pro
Piyasada bulunan harita uygulamalarına kıyasla, oldukça farklı bir yapıya sahip; mutlaka denemelisiniz.
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QR Code Reader Pro

QR Code Reader Pro
QR Code Reader Pro uygulaması ile birlikte, QR kodlarını ve barkodları rahatlıkla tarayabilirsiniz.
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App lock & gallery vault

App lock & gallery vault
App lock & gallery vault uygulaması sayesinde telefonunuzdaki tüm kişisel uygulamaları tek bir platformda saklayabileceksiniz..
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Mavon Icon Pack

Mavon Icon Pack
Mavon Icon Pack uygulaması sayesinde akıllı telefonunuza bambaşka bir hava katmaya ne dersiniz?
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Deadly Traps Premium – Adventure of Hell

Deadly Traps Premium – Adventure of Hell
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Mina Icon Pack Pro

Mina Icon Pack Pro
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